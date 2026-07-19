Veja as imagens da festa dos adeptos de Espanha na FAN Zone do DIÁRIO

As centenas de adeptos de Espanha que se encontram na Praça da Restauração, onde está instalada a FAN Zone do DIÁRIO, celebraram com euforia a vitória da sua selecção, assim que terminou o jogo da final do Campeonato do Mundo de futebol.

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Já os adeptos da Argentina, em menor número, mostraram natural desalento pelo resultado. Ainda assim, no final, não deixaram de aplaudir a sua equipa.

Recorde-se que na tarde deste sábado, adeptos das duas selecções, que se distinguiam pelas camisolas que vestiam, foram chegando ao recinto para garantir lugar e ver a partida no écrã gigante montado no local.