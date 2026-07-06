Adeptos preparam-se para o Portugal-Espanha na Fan Zone do DIÁRIO
A poucas horas do Portugal-Espanha, a Fan Zone do DIÁRIO começou a receber os primeiros adeptos, num ambiente de festa e grande expectativa em torno do encontro.
Entre bandeiras, camisolas das duas selecções e momentos de convívio, os visitantes antecipando uma partida que promete fortes emoções.
Adeptos madeirenses confiantes na vitória portuguesa apesar de alguma cautela
Dizem esperar um bom jogo entre Portugal e Espanha. Nesta manhã de segunda feira, o DIÁRIO foi ao encontro dos adeptos e, junto à Praça da Restauração, onde está a Fan Zone do DIÁRIO, fizeram os seus prognósticos
Na Fan Zone do DIÁRIO, o entusiasmo é particularmente visível junto das novas gerações, que também já os seus toques de bola:
Portugal e Espanha medem forças esta noite num dos jogos mais aguardados do Mundial 2026.
A selecção portuguesa procura garantir um lugar nos quartos-de-final frente a uma das favoritas ao título, num duelo ibérico que promete emoção dentro e fora das quatro linhas.
A partida está marcada para 20 horas (hora de Portugal continental), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (Estados Unidos).
Portugal e Ronaldo com apoio em Arlington mas longe da euforia de Toronto
Portugal, e sobretudo Cristiano Ronaldo, vão voltar a contar com muito apoio nas bancadas do Estádio AT&T, em Arlington, para o duelo com a Espanha, nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, mas longe da euforia de Toronto.