Adeptos preparam-se para o Portugal-Espanha na Fan Zone do DIÁRIO

A poucas horas do Portugal-Espanha, a Fan Zone do DIÁRIO começou a receber os primeiros adeptos, num ambiente de festa e grande expectativa em torno do encontro.

Entre bandeiras, camisolas das duas selecções e momentos de convívio, os visitantes antecipando uma partida que promete fortes emoções.

Adeptos madeirenses confiantes na vitória portuguesa apesar de alguma cautela Dizem esperar um bom jogo entre Portugal e Espanha. Nesta manhã de segunda feira, o DIÁRIO foi ao encontro dos adeptos e, junto à Praça da Restauração, onde está a Fan Zone do DIÁRIO, fizeram os seus prognósticos

Na Fan Zone do DIÁRIO, o entusiasmo é particularmente visível junto das novas gerações, que também já os seus toques de bola:

Portugal e Espanha medem forças esta noite num dos jogos mais aguardados do Mundial 2026.

A selecção portuguesa procura garantir um lugar nos quartos-de-final frente a uma das favoritas ao título, num duelo ibérico que promete emoção dentro e fora das quatro linhas.

A partida está marcada para 20 horas (hora de Portugal continental), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (Estados Unidos).