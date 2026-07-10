Há 33 anos o DIÁRIO lançava a sua nova imagem gráfica

"Foi com a pompa e a circunstância esperadas. O DIÁRIO lançou a sua nova imagem gráfica em ambiente de festa que extravasou dos jardins do Reid's às ruas do Funchal e toda a Região". Assim começava a notícia publicada há 33 anos sobre a nova 'cara' do DIÁRIO. Uma renovação da imagem, mas com o mesmo propósito de sempre: informar com rigor, objectividade e responsabilidade.

Na edição de 10 de Julho de 1993 era apresentada uma nova identidade gráfica, assente num grafismo mais moderno, pensado para proporcionar uma leitura mais fácil e agradável a todos os leitores que diariamente acompanhavam o jornal.

A cerimónia de apresentação decorreu no Hotel Reid's e reuniu diversas personalidades da vida política, económica e empresarial da Região. Entre os convidados estiveram o então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, e Richard Blandy, em representação do conselho de administração do Grupo Blandy, que era proprietário da Empresa Diário de Notícias, além de representantes de vários órgãos de comunicação social.

A principal transformação foi a introdução da cor na publicação e, em particular, do azul, que passou a assumir um papel de destaque na identidade visual do DIÁRIO e continua, ainda hoje, a ser a sua imagem de marca.

(Re)Leia a edição:

Ouça também o episódio de podcast 'Mudar de rosto sem perder a identidade', dedicado às oito 'caras' que o DIÁRIO já teve ao longo da sua história.