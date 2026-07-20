Biocann investe mais de 10 milhões de euros no Porto Santo

A Madeira Parques Empresariais (MPE) anunciou, esta tarde, na Expo Porto Santo, três novos investimentos privados para a ilha, num montante global superior a 12,5 milhões de euros que abrangem os sectores farmacêutico, da comercialização de pescado e da indústria das madeiras.

O anúncio foi feito pelo presidente da MPE, Gonçalo Pimenta, durante uma conferência dedicada ao papel da economia no desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, realizada no Pavilhão Multiusos do Porto Santo.

Na ocasião, o responsável destacou que o sucesso da estratégia de desenvolvimento económico assenta, sobretudo, no dinamismo dos empresários. "Estamos satisfeitos com os empresários, porque são eles os grandes dinamizadores da economia regional, incluindo da ilha do Porto Santo", afirmou, salientando que a Madeira Parques Empresariais procura criar condições para atrair investimento, através da divulgação dos incentivos existentes.

Gonçalo Pimenta recordou que as empresas instaladas nos parques empresariais beneficiam de uma taxa de IRC de 8,75%, além de outras majorações de apoio ao investimento, cabendo à MPE informar os empresários sobre esses mecanismos de incentivo.

Foto Gonçalo Maia

O maior dos projectos anunciados pertence à empresa Biocann, ligada ao sector farmacêutico e dedicada à produção de canábis terapêutica. Segundo Gonçalo Pimenta, trata-se de um investimento superior a 10 milhões de euros, cuja obra já arrancou, depois de um processo iniciado em 2020.

O projecto beneficia de um apoio de 4,8 milhões de euros, ao abrigo do Banco Português de Fomento, dos quais cerca de 1,4 milhões já foram disponibilizados como adiantamento. Além do investimento financeiro, o responsável destacou o impacto qualificado do projeto na ilha, prevendo a criação de cerca de 20 postos de trabalho, cinco dos quais destinados a técnicos superiores.

Outro dos investimentos anunciados diz respeito ao Grupo Ilha Peixe, que prevê aplicar cerca de dois milhões de euros na construção de uma unidade destinada à comercialização e distribuição de pescado fresco e congelado.

A empresa encontra-se a concluir a fase dos projectos de arquitetura e especialidades, estando previsto o arranque das obras em Outubro deste ano. A nova infraestrutura deverá empregar cerca de cinco trabalhadores e incluirá um armazém de frio, considerado essencial para garantir o abastecimento de peixe, marisco e produtos transformados durante todo o ano.

Pela primeira vez, foi também anunciado o investimento da empresa madeirense Dias & Companhias, ligada ao sector da indústria das madeiras. O projecto contempla um investimento superior a meio milhão de euros para a criação de um showroom no Porto Santo, destinado ao fornecimento directo de materiais para a construção civil e obras públicas. A iniciativa deverá criar três novos postos de trabalho.