Paula Margarido reafirma apoio do Governo às IPSS

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, reafirmou esta segunda-feira o compromisso do Governo Regional com o sector social, durante a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira (UIPSS Madeira), realizada no auditório da Escola da APEL.

Em representação do presidente do Governo Regional, destacou a reeleição de Maria do Céu Coelho para a presidência da UIPSS Madeira no quadriénio 2026-2030, considerando que a recondução representa "o reconhecimento do trabalho desenvolvido no mandato anterior e da confiança que as instituições continuam a depositar na sua liderança".

Paula Margarido descreveu a dirigente como uma responsável "leal, exigente, construtiva e com profundo conhecimento do sector social", sublinhando a relação de cooperação existente entre a UIPSS Madeira e o Executivo regional e manifestando confiança no novo mandato.

A cerimónia ficou também marcada por uma homenagem ao presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), padre Lino Maia, que cumpre o seu último mandato após duas décadas à frente da organização. A sua presença na Madeira foi assinalada com uma conferência dirigida aos representantes de mais de duas dezenas de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região.

Na intervenção, Paula Margarido lembrou que a Madeira conta actualmente com 89 IPSS, das quais 71 mantêm acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), presidido por Nivalda Gonçalves.

"Encaramos estas instituições como parceiros estratégicos", afirmou a governante, revelando que, entre 2015 e 2024, o Governo Regional canalizou mais de 269 milhões de euros para o sector através do ISSM. Recordou ainda que, em 2023, foi atribuído um apoio extraordinário de 650 mil euros a 59 instituições para ajudar a compensar o aumento dos custos de funcionamento.

Paula Margarido enalteceu ainda o papel das IPSS na resposta às necessidades da população, salientando que "as IPSS distinguem-se pelas pessoas que servem e pelas pessoas que cuidam", mostrando-se convicta de que "o futuro da solidariedade na Madeira continuará a ser um futuro de esperança".