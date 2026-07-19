Grupo Desportivo do Estreito assinala aniversário com semana cheia de actividades e formação

O Grupo Desportivo do Estreito preparou um programa abrangente e diversificado para assinalar o seu 46.º aniversário, promovendo uma semana especial, entre os dias 20 e 25 de Julho, que combina palestras formativas, desporto e momentos de convívio.

A vertente formativa assume um papel de grande destaque na primeira metade das celebrações, trazendo especialistas de várias áreas para abordar vários temas. O programa arranca nesta segunda-feira, designado como Dia da Segurança, com uma palestra sobre Suporte Básico de Vida, agendada para as 19h00 e ministrada pelo formador António Marques, coordenador de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. No dia seguinte, terça-feira, as atenções viram-se para o Dia dos Valores, contando às 19h00 com a intervenção do professor Carlos León, que falará sobre a Ética no Desporto e na Vida.

A quarta-feira é dedicada ao Dia do Bem-Estar e Mente Forte, trazendo a psicóloga Ana Rodrigues, às 18h45, para a palestra "Para Além dos Resultados: O Desenvolvimento Psicológico no Desporto". Para fechar o ciclo inicial de formações, a quinta-feira celebra o Dia da Confiança e Sucesso com uma palestra, às 19h00, sobre "Inteligência Neuroemocional: Estratégias Práticas para o Sucesso", conduzida por Verónica Faria.

A sexta-feira marca o dia exacto do 46.º aniversário do clube e foi planeada ao detalhe para unir diferentes gerações através de uma tarde dinâmica, recheada de jogos e actividades intergeracionais. Este dia festivo começa logo às 16h00 com a abertura oficial da Festa do Desporto e Associativismo nas barracas das modalidades, em simultâneo com uma actividade aberta de ténis de mesa. Às 17h00, realizam-se várias actividades lúdicas focadas em jogos tradicionais, seguindo-se, às 19h00, uma aula de capoeira orientada pelo professor André Corvo. A partir das 20h00, os participantes podem juntar-se para disputar vários jogos de tabuleiro tradicionais, como o loto, as damas, as cartas e o dominó. O ponto alto e mais aguardado de toda a semana acontece logo depois, às 20h30, com a cerimónia oficial do 46.º aniversário do GD Estreito, um momento solene onde será partilhado o bolo de aniversário do clube, celebrando a história, o presente e o futuro da instituição junto de todos os seus atletas, sócios e simpatizantes, mesmo antes do encerramento do recinto, agendado para as 23h00.

As celebrações estendem-se ainda pelo fim-de-semana, com o sábado a ser inteiramente dedicado ao Dia da Família e Comunidade. As actividades deste último dia começam cedo, às 09h30, com uma sessão sobre lanches saudáveis e equilibrados, a cargo da nutricionista Maria Inês Cabrita. Às 11h30, o foco vira-se para a mente com uma actividade aberta de xadrez, que antecede a reabertura, ao meio-dia, da Festa do Desporto e Associativismo. No período da tarde, as iniciativas retomam às 16h00 com a actividade lúdica "Vem Descobrir a Orientação", sucedida por uma nova ronda de jogos de tabuleiro a partir das 17h00. O encerramento do cartaz faz-se ao ritmo da música, com uma aula de experiência de salsa e merengue orientada pela maestra Niurys Oliveras, às 19h00, terminando a Festa do Desporto e Associativismo em definitivo às 23h00.

Todas as actividades integradas no programa são de acesso gratuito.