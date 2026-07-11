Menina atropelada no Estreito de Câmara de Lobos

Uma menina de 4 anos foi atropelada, ao início da tarde deste sábado, na rua junto ao antigo mercado do Estreito de Câmara de Lobos, na sequência de uma manobra de marcha-atrás efectuada por uma condutora de 74 anos.

O alerta foi dado às 12h45, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizado para o local duas ambulâncias de socorro e cinco operacionais.

Segundo foi possível apurar, a condutora apercebeu-se do atropelamento e acabou por acelerar para a frente, embatendo com alguma violência numa parede. O impacto provocou o disparo do airbag.

A criança ficou queixosa de um braço e de uma perna. Já a condutora sofreu lesões na face e no peito, resultantes do embate.

As duas feridas foram assistidas no local pelos bombeiros e posteriormente transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.