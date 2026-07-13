Mais de meia centena de mortos nas cheias em Bangladesh

Mais de meia centena de pessoas morreram vítimas das inundações e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas no leste de Bangladesh, segundo o último balanço feito ontem pelo Governo.

O Ministério de Gestão de Desastres fala em, pelo menos, 51 mortos, 31 pessoas feridas e mais de um milhão de pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias.

O ministério fez um balanço nos cinco distritos com mais vítimas: morreram 28 pessoas em Cox's Bazar, 13 em Chittagong, seis em Bandarban, três em Rangamati e uma em Moulvibazar, segundo o jornal "The Daily Star" citado pela Europa Press.

As enchentes interromperam a vida quotidiana, com cortes de energia, estradas danificadas e linhas de comunicação interrompidas, deixando 267.918 famílias isoladas.

As autoridades criaram 1.049 centros de acolhimento que já prestaram assistência a 38.422 pessoas, segundo dados oficiais citados pela Europa Press.

O ministério anunciou que distribuiu cerca de 120 mil euros (17 milhões de takas) e 3.250 toneladas de arroz pelos distritos mais afetados.