Cantor Miro Freitas com casa cheia em Jersey

O cantor madeirense, Miro Freitas, actou na ilha do Canal, em Jersey, num evento cultural e solidário promovido pela Luso Events para a comunidade portuguesa.

O artista recordou que há cerca de 8 anos que não actuava naquela ilha do Canal e disse “que é um gosto enorme estar aqui a cantar para esta comunidade emigrante e poder-vos abraçar”.

O espaço esteve completamente cheio e teve uma vertente solidária com o intuito de auxiliar uma associação que apoia pessoas com demência na Ilha de Jersey, tendo o responsável pela instituição marcado presença e explicado as áreas que apoiam em concreto naquela ilha do Canal.Esta iniciativa liderada pelo jovem madeirense Tiago Ramos, contou com o apoio de diversas empresas e marcaram presença do Conselheiro das Comunidades Portuguesas para o Reino Unido e Ilhas do Canal, Duarte Fernandes e do Conselheiro das Comunidades Madeirenses nas Ilhas do Canal, João Carlos Nunes.

Para além do artista Miro Freitas, o evento contou com a actuação do cantor Vitor Sousa que veio directamente da Madeira para participar nesta iniciativa e ainda actou o grupo Folclore Madeirense de Jersey que abriu o evento.