São Tomé e Príncipe assinala 51.º aniversário da independência na Madeira

A Madeira acolhe, hoje, as comemorações oficiais do 51.º aniversário da Independência da República Democrática de São Tomé e Príncipe, numa iniciativa organizada conjuntamente pela Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal e pelo Governo Regional da Madeira.

O ponto alto das comemorações acontece no Parque Urbano da Nazaré, onde decorrerá uma grande celebração aberta ao público, reunindo cultura, tradição, desporto e música.

O dia começa, pelas 9 horas, com um encontro de futebol amigável entre uma selecção de São Tomé e Príncipe e uma equipa do Resto do Mundo, promovendo o convívio e a amizade através do desporto.

A partir das 15h30, o Parque Urbano da Nazaré recebe autoridades, convidados e a comunidade são-tomense residente na Madeira para um vasto programa cultural que integra a apresentação do Tchiloli – 'A Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carlos Magno', uma das mais emblemáticas manifestações culturais de São Tomé e Príncipe, actuações de artistas são-tomenses, como o DJ Queima-Bilha e o músico Mister Page, danças tradicionais, contos e adivinhas populares, bem como um bailinho tradicional madeirense, pelo Grupo Folclórico MonteVerde, simbolizando o encontro entre duas culturas atlânticas unidas pela língua portuguesa e pela amizade entre os seus povos.

Durante a tarde será igualmente sorteado um bilhete de viagem para São Tomé e Príncipe.

À meia-noite terá lugar um dos momentos mais solenes das comemorações, com a Chamada da Pátria, a entoação dos hinos nacionais de São Tomé e Príncipe e de Portugal e as intervenções institucionais do Embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, Esterline Género, e do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 20h15 - Madeira Padel Tour

- 10h00 - Regata da Ponta do Sol - I Etapa do Circuito Regional SIPRE, na Madalena do Mar

- 10h00 - Iniciativa do JPP, com Fátima Aveiro, em frente à Igreja de Santo António

- 10h30 - Jogo-treino: Nacional - Machico, no Estádio da Madeira

- 11h00 - Debulha do Trigo, da Associação Cultural e Recreativa da Cruz da Guarda (ACRCG), do Porto da Cruz.

- 12h00 - 15.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar

- 16h30 - Jorge Carvalho visita a Expomadeira

- 18h00 - XXII Circuito dos Horários do Funchal, na Estação dos Horários do Funchal

- 18h00 - Concerto da Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

- 19h30 às 00h30 - IX Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco - Caniçal

19h30 - Machetes de Machim

20h00 - Fitness team

21h30 - Leonardo Sousa

23h00 - Márcio Amaro

00h30 - DJ Sil

- 21h30 e 23h00 - Funchal Jazz, com os concertos de Ledisi e Jason Moran & Orquestra de Jazz do Funchal, no Parque de Santa Catarina

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da População, Dia Internacional de Reflexão e Memória do Genocídio de Srebrenica de 1995 e Dia Mundial do Cavalo

- Este é o centésimo nonagésimo terceiro dia do ano. Faltam 173 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

1768 -- Morre, com 66 anos, o compositor, organista espanhol José Melchior de Nebra Blasco.

1810 - Napoleão anexa a Holanda.

1822 - As Cortes Constituintes votam a Lei Eleitoral, a primeira em Portugal a prever o voto direto e secreto a cidadãos maiores de 25 anos - São excluídos de votar, para além daqueles que estão privados do exercício dos seus direitos políticos (por incapacidade física ou moral, prisão ou degredo), os "filhos-família", os criados de servir, os vadios e os membros das ordens monásticas. Excetuam-se à regra da maioridade, os casados e oficiais militares que tenham no mínimo 20 anos, os bacharéis e os clérigos de Ordens Sacras.

1836 -- Nasce o compositor brasileiro Carlos Gomes, autor da ópera "O Guarani".

1846 -- Nasce o escritor e critico francês Léon Bloy.

1919 -- A Holanda estabelece a jornada de trabalho de oito horas.

1921 -- Tréguas entre a Inglaterra e o Sinn Fein, na Irlanda.

1930 -- Nasce o filólogo e critico literário norte-americano Harold Bloom, autor de "O Canon Ocidental".

1932 - Revolução constitucionalista no Brasil contra a ditadura de Getúlio Vargas. O Governo de São Paulo e o povo do Estado reclamam eleições e promulgam a Constituinte.

1936 -- Pacto de Paz entre a Alemanha de Hitler e a Áustria. A anexação do país pelas forças nazis ocorreria em 1938.

1937 -- Morre, com 38 anos, o compositor norte-americano George Gershwin, autor de "Porgy and Bess".

1941 - Envio de aviões Gloster Gladiator para o Aeródromo da Achada. A Base Aérea n.º 5 é declarada como "capaz para a defesa".

1960 - Independência do antigo Congo belga.

1972 -- Guerra Colonial. Ação das Brigadas Revolucionárias contra transportes do Exército em Cabo Ruivo, Lisboa.

1973 -- Marcello Caetano, presidente do Governo, nega o massacre de Wiriyamu, em Moçambique, que causou perto de 400 vítimas civis, revelado na véspera pelo jornal The Times.

1974 -- Morre, com 83 anos, o escritor sueco Pär Fabian Lagerkvist, Prémio Nobel da Literatura em 1951.

1978 - Um camião-cisterna carregado de combustível despista-se e explode perto do parque de campismo de Terragona, Espanha. Morrem mais de 180 pessoas.

1979 -- A estação espacial norte-americana Skylab desintegra-se ao entrar na atmosfera terrestre, depois de seis anos em órbita.

1982 -- A Itália torna-se tricampeã mundial de Futebol ao derrotar na final a Alemanha Ocidental por 3-1, em Espanha.

1989 -- Morre, aos 82 anos, o ator inglês Laurence Kerr Olivier, protagonista de "Rebecca", "Ricardo III" e "Hamlet".

1992 - O escritor José Saramago recebe o Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, por "O Evangelho Segundo Jesus Cristo".

1995 -- Guerra na Bósnia. Massacre de Srebrenica. Mais de 7.000 muçulmanos bósnios são executados e os corpos enterrados em valas comuns.

- O ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger admite ter tido conhecimento da invasão de Timor-Leste, em 1975, um dia antes do facto.

1996 - O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia emite o mandado de captura contra os líderes político e militar sérvios bósnios Radovan Karadzic e Ratko Mladic, por crimes contra a humanidade e genocídio.

1999 -- O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan adia o recenseamento para o referendo em Timor-Leste e exige condições de segurança ao Governo indonésio.

2000 -- Começa, em Camp David, Estados Unidos, a cimeira de paz israelo-palestiniana entre Ehud Barak e Yasser Arafat, com mediação do Presidente norte-americano Bill Clinton.

2001 - Portugal conquista 20 medalhas, entre as quais três de ouro, no campeonato mundial de atletismo para deficientes em Tunis, Tunísia.

-- Morre, com 51 anos, a cantora Cândida Branca Flor.

2002 - A Assembleia da República aprova o regime de exceção para espetáculos com touros de morte em Barrancos, Beja.

2005 - O Tribunal de Setúbal absolve duas mulheres acusadas da prática de aborto, a pedido do Ministério Público e da defesa.

2006 - O antigo primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri é constituído arguido pelo Ministério Público, por alegada participação na distribuição de armas a civis.

- Morre, com 91 anos, o antigo inspetor da PIDE António Rosa Casaco, líder da brigada que assassinou o general Humberto Delgado.

2007 - O Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação de Vale e Azevedo e da notária Lídia Menezes no caso "Dantas da Cunha".

- Os quatro homens considerados culpados de conspiração terrorista pelos atentados falhados de 21 de julho de 2005 em Londres, Inglaterra, são condenados a penas de prisão perpétua.

- O sociólogo britânico de origem alemã Ralf Dahrendorf é galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias das Ciências Sociais 2007.

- O Centro de Educação Judaico-Árabe, com o projeto "Mão na Mão", que promove o bilinguismo e o diálogo intercultural em Israel, vence a primeira edição do Prémio Internacional Calouste Gulbenkian.

2008 -- A Bolsa de Nova Iorque, nos Estados Unidos, encerra com o preço do petróleo no valor máximo de 147,27 dólares, por barril

- A Lei de Segurança Interna é aprovada em votação final, na Assembleia da República, apenas com os votos do PS, mas dois deputados socialistas - Manuel Alegre e Teresa Alegre Portugal - juntaram-se à oposição no voto contra.

- Morre, com 99 anos, o cirurgião cardiovascular norte-americano Michael Ellis DeBakey, pioneiro em procedimentos cirúrgicos para tratamento de defeitos e doenças do sistema cardiovascular.

2010 - A Espanha vence pela primeira vez um Campeonato do Mundo de Futebol (na África do Sul) tendo derrotado a seleção da Holanda por 1-0 após prolongamento.

- A seleção portuguesa de râguebi, variante de sete, sagra-se pela sétima vez campeã da Europa, ao derrotar na final a França por 12-05, em Moscovo, Rússia.

- Atentado à bomba, em Kampala, no Uganda, faz 74 mortos e é reivindicado pelo grupo islamita somalis Shebab, com ligações à Al-Qaeda.

2011 - Primeiro transplante bilateral de pernas do mundo é feito pelo cirurgião espanhol Pedro Cavadas no Hospital La Fe de Valência, numa intervenção com a participação de cerca de quarenta profissionais do hospital e da Fundação Cavadas.

2012 - O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, anuncia um conjunto de "novos esforços" para combater o défice, com medidas do lado da despesa e da receita, incluindo a suspensão do subsídio de Natal para funcionários públicos, deputados e senadores.

- Morre, com 60 anos, Teófilo Stevenson, cubano, tricampeão olímpico de boxe.

2013 -- A Assembleia da República aprova na generalidade as propostas do Governo sobre o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais e o sistema de requalificação de funcionários públicos.

- Morre, com 83 anos, Nuno Fisher Lopes Pires, um dos militares que "dirigiu as operações da ação libertadora" que conduziram ao 25 de Abril de 1974.

2014 -- Morre, com 76 anos, Charlie Haden, contrabaixista norte-americano que gravou a "Grândola" e compôs com Carlos Paredes.

2017 - Dezoito elementos da PSP são acusados pelo Ministério Público de denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, num caso que remonta a 2015 e envolve agressões a jovens da Cova da Moura (Amadora).

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto do Governo que regulamenta a atualização extraordinária das pensões, a atribuir a partir de agosto aos pensionistas que recebam até 631,98 euros.

2020 -- Morre, com 80 anos, Maria Beatriz, pintora que assumiu a arte como processo de emancipação.

2021 - Milhares de cidadãos cubanos saem à rua em diversas cidades do país (também a 12 de julho) para protestar contra a escassez de alimentos, medicamentos, cortes de eletricidade e dificuldades económicas -- com alguns a instar também a uma mudança de Governo.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo sagra-se pela segunda vez melhor marcador de uma edição do campeonato da Europa, repetindo o feito de 2012, também com companhia, desta vez do checo Patrik Schick.

- Itália conquista o segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.

- O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, iguala o recorde de 20 títulos do 'Grand Slam' do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, ao vencer o italiano Matteo Berrettini na final do torneio de Wimbledon, Londres.

- Morre, com 85 anos, Vasco de Castro, mais conhecido como Vasco. Autor de uma vasta obra e ilustrador e caricaturista de referência, antigo exilado político em França, desenhou os principais rostos da cultura e política portuguesa ao longo de mais de 60 anos.

- Morre, com 73 anos, José Francisco Leandro Filho, Duda, antigo futebolista brasileiro, representou o Vitória de Setúbal e o FC Porto.

2022 -- Morre, com 94 anos, o compositor britânico Monty Norman, compôs a melodia central da série de filmes de espionagem e ação James Bond.

2023 -- Morre, com 94 anos, o escritor, dramaturgo, ensaísta e poeta checoslovaco Milan Kundera, autor de "A Brincadeira", "Risíveis amores" e "A insustentável leveza do ser", livro que foi adaptado ao cinema com Juliette Binoche e Daniel Day-Lewis nos principais papéis. Galardoado com o Prémio Médicis (1973), o Prémio Mondello (1978), o Prémio Common Wealth (1981), o Prémio Jerusalém (1985) e o Prémio Independent de Literatura Estrangeira (1991).

2024 - Morre, com 75 anos, Shelley Duvall, atriz norte-americana, protagonista do filme "The Shining" com Jack Nicholson, realizado por Stanley Kubrick em 1980. Com o 'thriller' "3 Women" ("Três Mulheres"), do realizador Robert Altman, conquistou o prémio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, em 1977.

2025 - Morre, com 97 anos, Fernando Guimarães, poeta, ensaísta e tradutor. Entre as suas principais obras de poesia e ensaio literário publicadas, contam-se títulos como "O Anel Débil" (1992); "Uma Homenagem a Guilherme de Castilho" (1994, com Isabel Pires de Lima); "Limites para uma Árvore" (2000); "Os Caminhos Habitados" (2013).

PENSAMENTO DO DIA: