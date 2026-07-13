Biovetnatura ao serviço da pecuária da Madeira

De 17 a 19 de Julho, a Biovetnatura estará presente na 69.ª Exposição Agropecuária da Madeira, reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento e a valorização do sector pecuário regional.

Com profissionais dedicados e experiência no terreno, asseguramos apoio veterinário a explorações pecuárias em toda a ilha, acompanhando bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. A nossa intervenção procura ir além da resposta à doença, apostando na prevenção, no acompanhamento regular e na melhoria da saúde, do bem-estar e da produtividade dos animais.

Durante a exposição, os produtores poderão conhecer os nossos serviços, esclarecer dúvidas com a equipa e solicitar uma avaliação inicial da exploração, destinada a identificar necessidades e prioridades de acompanhamento.

Para além da actividade no sector pecuário, a Biovetnatura dispõe de duas clínicas médico-veterinárias na Madeira, com instalações clínicas de excelência e uma intervenção de grande importância na saúde e no bem-estar dos animais de companhia.

Ver Galeria

Clínica Veterinária de Santana

Rua João de Almada, n.º 8, rés-do-chão

9230-124 Santana

Clínica Veterinária de Machico

Rua de Manuel Passos, n.º 48 H

9200-134 Machico

Nas nossas clínicas disponibilizamos consultas, vacinação, análises clínicas, ecografia, cirurgia, acompanhamento de doenças e outros cuidados médicoveterinários, mantendo sempre uma relação próxima com os tutores e os seus animais.

Visite-nos na feira e conheça uma equipa preparada para cuidar dos animais, do campo à clínica, em toda a ilha.

291 575 122

966 529 489

Mais prevenção. Melhor acompanhamento. Animais mais saudáveis.

Biovetnatura — Nós cuidamos.