Microssismo registado a sul da Ribeira Brava

Um sismo de magnitude 0.9 na escala de Richter foi registado, ao final da noite de domingo, no mar a sul da Ribeira Brava.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 23h58 deste domingo, 19 de Julho, com epicentro a 17 km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um 'microssismo', não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.