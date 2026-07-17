Exames nacionais numa incerteza absoluta

Bom dia. A educação, aliás os exames nacionais que continuam num imbróglio de incerto fim, estão a marcar a agenda nacional dos últimos dias e hoje, 17 de Julho de 2026, volta a marcar as primeiras páginas dos jornais nacionais.

No semanário Expresso:

- "Professores avaliaram exames sem certeza de estarem completos"

- "Montenegro segura ministros e diz estar a 'transformar o país'"

- "'Tanque' de Luís Neves construído em reserva agrícola e ecológica"

- "Entrevista ao Prémio Nobel Robert Engle. 'Não vejo que se esteja a formar outra crise financeira'"

- "Água perdida por dia dava para encher 185 piscinas olímpicas"

- "O que está Álvaro Santos Pereira a mudar no Banco de Portugal"

- "Margaret Atwood. 'Bem, prefiro ser feliz a infeliz. Você não?'"

- "Lemon Jelly, a marca que deu glamour às galochas"

- "O plano de Trump para controlar as próximas eleições"

- "Falhas no socorro do INEM"

- "Plano de Trump para Gaza encolhe"

- "Nova cátedra de fogos no IST"

- "Antero Lopes na missão do Kosovo"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Amigo de Neves usa atrelado da droga apreendido pela PJ"

- "Ribeiro e Castro. CM Lisboa não perdoa corte de pinheiro quase centenário"

- "Portugal mais pobre e mais longe da Europa"

- "Rádio Benfica. Deputados arrasam presidente da ERC"

- "Entrevista. Carlos Cruz: 'Sá Carneiro era uma personagem fascinante'"

- "D. José Miguel Pereira. 'O 1.º desafio é a evangelização de um mundo que perdeu a capacidade de escutar Deus'"

- "Teresa Nogueira Pinto. 'Havia uma certa ordem no meio do caos'"

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No Correio da Manhã:

- "Crime macabro no Algarve. Filha mata mãe e enterra corpo no terraço"

- "Lei permitiu à PJ esconder contratos com empreiteiro de Luís Neves"

- "Caos nos exames. Ministro da Educação não garante notas hoje"

- "Sporting. Zalazar quer ganhar todos os títulos"

- "Benfica. Marco Silva desespera por reforços"

- "Receitas falsas. Rede faz fortuna com remédios para emagrecer"

- "Odivelas. Advogado 'saca' milhões a chineses"

- "Sondagem. AD e Chega correm atrás dos socialistas"

- "Messi e Yamal. Fotografia de há 19 anos antecipou final do Mundial"

No Público:

- "Mais de 160 mil alunos à espera de notas que podem não chegar"

- "PS 29% (+6) AD 29% (=) Chega 21% (-3) IL 8% (-1) Livre 6% (=) CDU 3% (=) BE 2% (=). Sondagem Católica. PS dispara e alcança AD mas maioria não vê melhor alternativa para governar"

- "Fundos europeus. Governo muda lei para salvar obras por acabar no PRR"

- "A indústria da música já ardia e 'a IA atirou gasolina para o fogo'"

- "Guerra na Ucrânia. Zelensky afasta ministro que 'mudou a maré' da guerra"

No Jornal de Notícias:

- "Exames cercam Governo na escola e no parlamento"

- "Maioria da contrafação intercetada nas alfândegas chega de compras online"

- "Meo Marés. Da Weasel na estreia do festival em Matosinhos"

- "Boavista. Encerramento deixa em risco 1.500 atletas"

- "Polémica. Atrelado apreendido pela PJ estava em empresa de amigo de Luís Neves"

- "Olhão. Matou mãe à pancada e enterrou o corpo na varanda"

No Diário de Notícias:

- "Guerra Civil de Espanha. Uma ferida aberta há 90 anos que teima em não cicatrizar"

- "Tribunal da UE abre a porta à apreensão de 'e-mails' profissionais sem mandado judicial"

- "Estado da Nação. Montenegro decidiu que a melhor defesa era o ataque, mas foi desafiado a apresentar moção de confiança"

- "Hospital de Braga. Médicos tarefeiros indisponíveis este fim de semana. Urgência em risco"

- "Exames. No meio de incerteza e polémicas, notas dos exames nacionais são esperadas hoje"

- "Internet. Portugueses gastaram mil milhões em compras à China"

- "França. Ségolène Royal quer voltar a tentar chegar ao Eliseu 20 anos depois"

- "Coleção. Museu Calouste Gulbenkian reabre e recupera o espírito do projeto original"

No Negócios:

- "Empresas usam IA menos de três horas por semana"

- "Estado da Nação. Montenegro ataca oposição e nega caos nos exames"

- "Bruxelas quer baixar rácios de capital para tornar banca mais competitiva"

- "Lóbi. Lei vai chegar no fim do mês, sanções só daqui a um ano"

- "Concorrência. Operações de concentração batem recorde de duas décadas"

- "Profissões mal-amadas"

No O Jornal Económico:

- "Já fecharam nove mil restaurantes, hotéis lançam grandes descontos"

- "Hovione cresce em Loures e abre nova fábrica no Seixal"

- "Doing Business Angola: negócio do petróleo em Lisboa para mostrar tudo o que vale"

- "Trade Republic já está no telemóvel de 200 mil clientes e quer mais"

- "Tirar o sal da água é a chave para acabar com o aumento do stress hídrico"

- "'Fundo de Garantia dos depósitos está mais forte', garante Máximo dos Santos"

- "Lidl leva batatas, kiwis e frutos vermelhos nacionais para pratos europeus"

- "Puro sangue. Um cavalo lusitano pode custar cinco mil euros, os mais especiais podem chegar ao milhão"

No Record:

- "Águia ataca Durán. Empréstimo do avançado colombiano em cima da mesa"

- "Mário Branco em viagem para negociar com Al Nassr"

- "Aceita pedido da SAD. António Silva defronta St. Gallen"

- "Marco Silva insiste no médio. Aston Villa avança por Palhinha"

- "Benfica-Villarreal. Hoje há novo teste no Algarve"

- "Sporting. Zalazar encantado. 'Disseram-me para vir para o melhor de Portugal'"

- "Potência de remate explorada. Doumbia testado na ala e a 10"

- "Chamou 'corruptor ativo' a Pinto da Costa. Varandas absolvido"

- "FC Porto. Concorrência por Hwang não assusta. Monterrey só dá 4 MEuro"

No O Jogo:

- "FC Porto. Sem loucuras. Investimento de 110 MEuro da época passada substituído por abordagem mais paciente ao mercado"

- "Adeptos aprovam Cardoso Varela, embora com alguma desconfiança"

- "Futsal: Cardinal cumpre sonho, volta a jogar e será o capitão"

- "Sporting. 'Venho para ajudar e estou ansioso'. Discurso ambicioso marca apresentação de Zalazar"

- "Benfica. Jhon Durán a caminho. Goleador colombiano cedido pelo Al Nassr"

- "Aston Villa pode desviar Palhinha"

- "Boavista. Goleador colombiano cedido pelo Al Nassr"

- "Boavista. Reportagem. Um clube em choque. Fecho põe em causa 1500 atletas. Todas as respostas sobre uma crise brutal"

- "Mundial 2026. Uma seleção às costas de Messi. Retrato de um finalista que quer ser bicampeão"

E no A Bola:

- "Tiago Gabriel na lista encarnada. "Português do Lecce é hipótese para o eixo da defesa"

- "Ibrahima Ba estava referenciado mas vai a caminho do Estrasburgo"

- "António Silva, Benfica e Bournemouth ainda têm de entender-se quanto à utilização do capitão frente ao St. Gallen"

- "Sporting. Maxi renova se leão resistir ao assédio. Uruguaio muito pretendido mas verdes e brancos só abrem mão dele por valores muito altos"

- "Zalazar apresentado. Vou dar tudo pelo Sporting"

- "Cardoso Varela pediu desculpas a Villas-Boas. Jovem regressa com contrato de três anos"

- "Cardinal cancela reforma para jogar futsal no clube do coração"

- "Mundial 2026. Inglaterra mantém Tuchel apesar da eliminação"

- "Ciclismo. A magia de se ser... o último no Tour"