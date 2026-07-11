Nacional perde com Machico no primeiro jogo de preparação

O Nacional perdeu, 1-2, com Machico naquele que foi o primeiro jogo de preparação da pré-temporada da equipa alvinegra, 'amigável' que lugar no Estádio da Madeira. Pablo Ruan marcou o golo da equipa alvinegra. De início, o Nacional alinhou com João Gonçalves, Deivison, Léo Santos, José Vítor e José Gomes; Joel Silva, Matheus Dia e Mateus Iseppe; Miguel Baeza, Witi e Chucho Ramírez.

Jogaram ainda Kevyn, Francisco Gonçalves, Ivanildo, Pedro Matias, Daniel Júnior, Liziero, Filipe Soares, Danel Dongmo, Pablo Ruan, Stavros Gavriel, Daniel de la Cruz, Martim Watts, Bruno Ciscati, Stanyslav Tolstoi e Laabidi.

Nota para a utilização dos reforços João Gonçalves, Mateus Iseppe, Danel Dongmo, Daniel de la Cruz e Stavros Gavriel.