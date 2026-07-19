Jordânia ordena evacuação de porto e aeroporto de Aqaba

As autoridades da Jordânia ordenaram a evacuação do porto e do aeroporto internacional da cidade de Aqaba devido a "ameaças credíveis", disse hoje a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) no país árabe.

A embaixada instou ainda todos os cidadãos dos EUA a evitarem viajar para o aeroporto e para o porto da cidade costeira e lembrou que devem evitar viagens para bases militares.

Os cidadãos dos EUA que permaneçam no país são aconselhados a evitar manifestações e grandes ajuntamentos, bem como "qualquer área com forte presença policial". São também aconselhados a acompanhar os noticiários e as instruções das autoridades.

Este sábado, dois militares norte-americanos em ação na Jordânia foram mortos e um está desaparecido após ataques iranianos contra alvos norte-americanos na Jordânia.

Também ocorreram ataques iranianos contra alvos no Kuwait e no Bahrein em resposta a oito noites consecutivas de ataques aéreos dos Estados Unidos ao Irão.

A recente escalada levou à suspensão formal do memorando de entendimento assinado por ambos os países em junho, que visava pôr fim ao conflito iniciado a 28 de fevereiro com os ataques aéreos dos Estados Unidos de Israel contra o Irão.