Dois militares norte-americanos mortos em ataque iraniano a base na Jordânia

Dois militares norte-americanos morreram e um terceiro está "desaparecido em combate" após ataques com mísseis iranianos contra alvos norte-americanos na Jordânia, segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

"Dois militares norte-americanos foram mortos em ação na Jordânia, enquanto forças do CENTCOM e aliadas se defendiam contra ataques de mísseis balísticos e drones iranianos", disse o CENTCOM em comunicado.

Outros quatro militares norte-americanos foram levados para hospitais jordanos, mas já tiveram alta. "Outros militares foram tratados por ferimentos ligeiros e regressaram ao serviço", acrescentou o CENTECOM no comunicado.

Mais nenhuma informação sobre as vítimas foi divulgada "por respeito às famílias", e os seus nomes só deverão ser divulgados 24 horas após a notificação da morte.

Video captures the moment that several Iranian medium to intermediate-range ballistic missiles struck Muwaffaq Salti Air Base in Jordan overnight, killing at least two and injuring several other American Servicemembers. pic.twitter.com/cJz39E1LvP — OSINTdefender (@sentdefender) July 18, 2026

Este ataque eleva para 16 o número de mortes de militares norte-americanos oficialmente confirmadas desde o início da mais recente escalada militar entre os dois lados, a 28 de fevereiro.

A Guarda Revolucionária do Irão informou que fez ataques a posições norte-americanas na base militar de Muwaffaq Salti, na região centro-norte da Jordânia, em plena retoma das hostilidades com Washington, que ameaçam comprometer o acordo de paz preliminar assinado pelos dois países a 17 de junho.

Iranian IRBM strike apparently hit the troop billeting area at Muwaffaq Al Salti Air Base in Jordan.



The shelters there are just concrete culverts behind Texas barriers — meant to contain fragments and fire, not stop direct missile hits.



The base hosts US forces.



Potential… pic.twitter.com/YLYbsd3R04 — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Projéteis iranianos atingiram hangares com aviões de combate norte-americanos e "uma grande plataforma de estacionamento".

Horas antes o Irão já tinha alegado que um ataque anterior tinha atingido depósitos de combustível americanos na base, uma instalação que Teerão considera estratégica devido à sua localização, infraestruturas militares e papel nas operações americanas no Médio Oriente.

O Exército jordano informou ter abatido quatro drones iranianos, sem mencionar qualquer dano na base aérea. A declaração foi divulgada pela agência de notícias oficial Petra.

Hoje Estados Unidos da América (EUA) e Irão trocaram ataques a infraestruturas e alvos militares, ao mesmo tempo que um negociador iraniano anunciou a suspensão dos compromissos de Teerão no âmbito do acordo provisório com os norte-americanos.

O Comando Central dos EUA afirmou hoje que a sua sétima noite consecutiva de ataques atingiu "locais de vigilância, infraestruturas logísticas militares, armazéns subterrâneos de armas e capacidades marítimas".

Por sua vez, Kazem Gharibabadi, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, disse à televisão estatal iraniana que "os EUA violaram os seus compromissos ao abrigo do acordo assinado há cerca de um mês e agora o Irão já não está a cumprir [os seus próprios compromissos]".

Hoje, os danos mais significativos ocorreram no Kuwait, quando o Irão atacou uma estação de dessalinização de água e uma instalação petrolífera, de acordo com as autoridades do Kuwait e a Kuwait Petroleum Corporation.