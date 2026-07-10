Aeroporto da Florida rebaptizado em homenagem a Donald Trump

O Aeroporto Internacional de Palm Beach, no sul do estado norte-americano da Florida, foi oficialmente rebatizado em homenagem ao Presidente Donald Trump, tornando-se o primeiro de sempre no país dedicado a um chefe de Estado em exercício.

"A partir de hoje (quinta-feira), o Aeroporto Internacional de Palm Beach é oficialmente renomeado Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump", anunciou a gestão da infraestrutura, localizada na cidade onde o Presidente tem a sua residência no clube de praia Mar-a-Lago.

O primeiro avião a aterrar na madrugada de quinta-feira (hora local, manhã em Lisboa) no aeroporto renomeado foi o avião da família, conhecido por Trump Force One, com um dos filhos do Presidente, Eric Trump, a bordo.

Entre elogios ao governador da Florida, o também republicano Ron DeSantis, por ter aprovado a mudança de nome em março passado, Eric Trump afirmou à cadeia de televisão Fox News que "ninguém fez mais" pela Florida e pelos Estados Unidos, "e ninguém merece mais esta incrível homenagem" do que o seu pai.

"Orgulhoso por ver as iniciais DJT", o novo código do aeroporto, nos cartões de embarque, afirmou o filho de Trump.

"Acho que não há ninguém mais associado a Palm Beach do que Donald Trump, e talvez a toda a Florida. Sabe, é a casa dele. Ele adora este estado, ganhou aqui por uma margem significativa, e este é o avião que o levou à vitória", adiantou Eric Trump.

A Casa Branca divulgou ainda imagens que mostram sinais de trânsito da Florida com o nome do novo aeroporto, que recebe aproximadamente 8,6 milhões de passageiros por ano, tem mais de 200 voos comerciais diários e contribui com 4,6 mil milhões de dólares para a economia da região, segundo dados do aeroporto.

Embora a Administração Federal de Aviação (FAA) tenha anunciado que os sistemas já refletem o novo identificador DJT do aeroporto, a mudança é criticada pela oposição democrata e num processo movido por um piloto, que argumenta que a alteração cria "incerteza" e potenciais "riscos de segurança" na aviação.

A medida surge também no meio de tentativas do Presidente e dos republicanos de renomear instituições em sua homenagem, como já fez em Washington com o Instituto da Paz Trump e o Centro Kennedy Trump, embora este último tenha sido revertido após uma ordem judicial.

Membros do governo pressionaram recentemente o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, para que ajudasse a renomear a Penn Station, em Nova Iorque, e o Aeroporto Dulles, localizado na Virgínia e ligado a Washington, em homenagem a Trump.