Abertura de porta mobiliza bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 14h30 desta tarde para uma abertura de porta numa habitação situada na Rua Encosta Pico de São João, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, um casal, ambos com cerca de 70 anos, ficou impedido de entrar na residência. O homem encontrava-se na varanda quando a porta se trancou acidentalmente, ficando retido no exterior da habitação, enquanto a mulher estava na rua, depois de ter saído para colocar o lixo.

Para resolver a situação, foram mobilizados dois elementos da corporação, apoiados por uma viatura. Os operacionais recorreram a uma ferramenta específica para proceder à abertura da porta.