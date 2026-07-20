Sessão pública aborda a presença da Igreja Católica no romance 'Na linha da pobreza'

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, recebe, no próximo dia 23 de Julho, às 19 horas, uma sessão pública dedicada à narrativa sobre a Igreja Católica na literatura, tendo como ponto de partida o romance 'Na Linha da Pobreza', de Hugo Amaro.

A iniciativa integra a programação 'História com estórias', desenvolvida no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia, e contará com a intervenção do padre José Luís Rodrigues, pároco de São José.

Segundo a organização, através de comunicado, o encontro pretende promover uma reflexão sobre o lugar simbólico e político da religiosidade na Madeira, analisando a forma como as crenças influenciam a organização social, a ética e as estruturas de poder.

A sessão decorre na sede da Galeria Anjos Teixeira e insere-se num ciclo de debates dedicado à construção da memória colectiva e às identidades, através da articulação entre cultura, património, temporalidade e historicidade.