DREM lança vídeo promocional da sua nova app

Conforme dá conta hoje o DIÁRIO Na sua edição impressa, a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) acabou de lançar a sua nova aplicação para smartphone, a RAMStats 2.0.

Disponível para Android e iOS, a aplicação permite consultar mais de 300 indicadores, com diferentes periodicidades, visualizar dados em gráficos ou tabelas, definir favoritos, entre outras funcionalidades.

Há também uma versão web acessível aqui.

Veja o vídeo que exemplifica o modo de utilização da RAMStats 2.0.

Para saber mais sobre a nova aplicação da DREM, consulte a edição impressa do DIÁRIO.