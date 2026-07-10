ADN denuncia alegada má fé do IDE

O partido ADN-Madeira diz, em nota enviada, ter recebido denúncias de empresários madeirenses que estão a ser notificados para devolver apoios obtidos aquando da pandemia Covid-19, dizendo que em alguns casos já foram accionadas penhoras e bloqueios de contas bancárias, isto porque o IDE, IP-RAM "decidiu exigir documentos contabilísticos após todos estes anos e com um reduzido tempo de prazo para a entrega dos mesmos."

O ADN - Madeira considera esta atitude como um acto de má fé da entidade que foi criada com o "intuito de apoiar as empresas madeirenses e não de as matar, ainda mais quando estamos falando dum período ímpar e complicado da história da humanidade que obrigou ao encerramento de grande parte do tecido empresarial, com consequenciais graves para empresários e trabalhadores", refere o comunicado.

O partido defende que exista inspecção "devida e necessária, de forma a evitar fraude, mas com o bom senso necessário para o efeito, tendo em conta os cerca de 6 anos após Covid-19, assim como que estipulem prazos de entrega documental mais extensos, de forma que os empresários e respectivas contabilidades tenham o tempo necessário de vasculhar o chamado 'arquivo morto'".

O ADN alerta os empresários que ainda não tenham sido notificados, que estejam preparados para a eventual fiscalização de "última hora", que é " efectuada propositadamente antes que expire o prazo legal estabelecido para verificação documental."

A terminar, o partido receia que este “dar com uma mão e tira com outra” possa levar ao encerramento de várias pequenas e médias empresas, assim como gerar o consequente desemprego.