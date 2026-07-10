Bar na Zona Velha denuncia segundo acto de vandalismo em três dias

O bar Lust Vintage, localizado na Zona Velha do Funchal, denunciou ter sido novamente alvo de um acto de vandalismo e alega que os seus letreiros foram pintados com tinta pela segunda vez em apenas três dias.

Numa publicação divulgada nas redes sociais, o estabelecimento classifica o sucedido como um acto de "xenofobia e homofobia" e informa que já apresentou a respectiva queixa-crime às autoridades. Os responsáveis pelo bar apelam ainda para que sejam analisadas as imagens do sistema de videovigilância existente na Zona Velha, na expectativa de que o autor dos danos possa ser identificado.

"A Zona Velha é uma área abrangida por videovigilância, pelo que acreditamos que será possível identificar rapidamente o responsável, que deverá responder pelos danos causados", refere a publicação.

O estabelecimento considera que este tipo de comportamento é "completamente inaceitável", sublinhando o esforço diário dos comerciantes para manter os seus espaços em boas condições e contribuir para a dinamização daquela zona da cidade.

Os responsáveis terminam deixando um apelo ao respeito pelos espaços comerciais, defendendo que "respeitar os espaços dos outros é respeitar toda a nossa cidade".