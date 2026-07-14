Vários mortos e seis desaparecidos em incêndio em edifício em obras em Bruxelas

Várias pessoas morreram num incêndio ocorrido hoje num edifício em construção no centro de Bruxelas, disseram as autoridades belgas.

Os bombeiros localizaram as vítimas num elevador ao qual ainda não conseguiram aceder totalmente, estando a decorrer as operações de resgate no local, acrescentou a Procuradoria do Trabalho da Bélgica.

As autoridades indicaram que seis trabalhadores estão dados como desaparecidos, na sequência do incêndio, que teve origem num pequeno foco no segundo piso do edifício.

"Os bombeiros conseguiram encontrar uma pequena abertura num destes elevadores e aí descobriram várias vítimas. Ainda não sabemos exatamente quantas pessoas são. Podem ser os seis desaparecidos, mas também pode haver mais noutro elevador ou noutro local", afirmou o porta-voz do Ministério Público, Brecht Speybrouck, aos meios de comunicação belgas.

Embora as chamas tenham sido extintas, propagaram-se através do poço do elevador, afetando gravemente a estrutura.

Duas pessoas com queimaduras foram transportadas para o Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, enquanto um bombeiro com hipertermia recebeu assistência no local.

No momento do incêndio encontravam-se mais de 200 trabalhadores no edifício, que está a ser remodelado para acolher um complexo com restaurantes, escritórios, um hotel e apartamentos de luxo.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, tendo a Procuradoria do Trabalho aberto uma investigação.