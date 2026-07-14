Mega aula assinala encerramento do ano lectivo dos Ginásios Municipais do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Longevidade e Envelhecimento Activo, promove, na próxima quinta-feira, 16 de Julho, uma mega-aula para assinalar o encerramento do ano lectivo 2025/2026 dos Ginásios Municipais.

A iniciativa irá reunir os utentes das diferentes estruturas numa manhã dedicada à actividade física, ao convívio e à celebração de mais um ano de participação nos programas do Município do Funchal. O encontro está marcado para as 9 horas, junto ao Teleférico do Funchal, onde terá lugar a concentração dos participantes. Às 9h15 terá início uma caminhada até ao Jardim Municipal do Funchal, com chegada prevista para as 9h30. A mega-aula terá inicio às 9h45.

A iniciativa, que contará com a presença da vereadora Helena Leal, constitui um momento de celebração do trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo, promovendo o convívio entre os participantes e incentivando a adopção de hábitos de vida saudáveis através da prática regular de actividade física. A acção insere-se na estratégia da Câmara Municipal do Funchal de promoção do envelhecimento activo, valorizando a actividade física como um factor essencial para a saúde, a autonomia, a participação social e a melhoria da qualidade de vida.

"A autarquia do Funchal convida todos os utentes dos Ginásios Municipais a participarem nesta iniciativa, que assinala o encerramento de mais uma época de actividades num ambiente de partilha, dinamismo e bem-estar", refere a autarquia, através de comunicado.