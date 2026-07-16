Suspeito de homicídio em Câmara de Lobos sai do tribunal após primeiro interrogatório

O suspeito do homicídio ocorrido na manhã de ontem, na Avenida Nova Cidade, em Câmara de Lobos, saiu esta tarde do Tribunal da Comarca da Madeira, após ter sido submetido a primeiro interrogatório judicial.

À saída do tribunal, o arguido encontrava-se acompanhado por inspectores da Polícia Judiciária, que o conduziram ao Estabelecimento Prisional do Funchal. Até ao momento, as medidas de coacção aplicadas ainda não foram divulgadas.

Tal como noticiado durante o dia de ontem pelo DIÁRIO, o crime ocorreu na via pública, onde a vítima, um homem com cerca de 55 anos, foi brutalmente atingida com uma arma branca. O alerta mobilizou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que efectuaram manobras de reanimação no local. O homem foi transportado em estado crítico para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos.

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Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima e o suspeito residiam em andares contíguos do mesmo edifício e eram vizinhos. Entre ambos existia um historial de desavenças antigas, num conflito que se teria prolongado ao longo do tempo e que envolveria também elementos das respetivas famílias.

O presumível autor do crime, cuja idade ainda não foi possível apurar, tinha antecedentes criminais e, de acordo com as informações recolhidas, terá igualmente ameaçado a vítima em ocasiões anteriores