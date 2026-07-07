Orquestra de Cordas Ensemble XXI em concerto no Royal Savoy

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, dia 8 de Julho, um concerto com uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, sob a direcção musical de Yuriy Kyrychenko, a ter lugar às 21 horas no Hotel Royal Savoy, pertencente ao Grupo Savoy Signature, situado entre jardins tropicais na Baía do Funchal.

De referir que o Grupo Savoy Signature é uma das distintas marcas que estão associadas à marca Orquestra Clássica da Madeira, que desde Setembro de 2023 tem vindo a apoiar o projecto cultural de música erudita levando o público a vivenciar momentos de elevada fruição artística através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira.

A proposta musical do Ensemble XXI irá proporcionar uma viagem pelo período clássico com a Serenata N.º 13 mais conhecida como Eine kleine Nachtmusik, KV 525 de Amadeus Mozart, escrita em 1787 e publicada postumamente em 1827; passando pelos finais do período romântico com as 4 Peças Ragtimes do pianista e compositor americano Scott Joplin, considerado 'o rei do Ragtimes', sendo o ragtime, juntamente com o blues, uma das principais influências na fase inicial do desenvolvimento do jazz, e onde serão interpretadas as suas quatro peças mais representativas do Ragtimes: The Entertainer, Bethena (A Concert Waltz), Solace (A Mexican Serenade) e Maple Leaf Rag; e pelo período moderno com 4 Jazz Songs do também compositor americano e pianista de jazz Edward Kennedy 'Duke' Ellington.

Sobre o Ensemble XXI, esta orquestra de cordas foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objetivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.