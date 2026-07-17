'Clássicos na Magnólia' está de volta com um raro Facel Vega HK500 em destaque

A 7.ª edição de 'Clássicos na Magnólia' realiza-se nos dias 25 e 26 de Julho, nos jardins da Quinta Magnólia, no Funchal, reunindo dezenas de automóveis e motociclos clássicos, alguns com mais de um século de história. A edição deste ano terá como viatura convidada um raro Facel Vega HK500, de 1960, considerado um dos mais exclusivos automóveis de luxo europeus da época.

Organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, o evento contará com 47 veículos em exposição, entre 38 automóveis e nove motociclos, representando 27 marcas. A curadoria volta a estar a cargo do escultor Martim Velosa, que recriará a atmosfera da primeira metade da década de 1960, conjugando património automóvel, cenografia, animação e enquadramento histórico.

Na apresentação da iniciativa, que decorreu na tarde desta sexta-feira, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a singularidade do evento, sublinhando que é "o único ligado aos automóveis clássicos que tem uma curadoria própria". O governante salientou ainda que a recriação do ambiente da época e a programação cultural transformam a mostra numa experiência que vai muito além da exposição de viaturas, combinando o património móvel com o património da Quinta Magnólia.

Já Miguel Gouveia, presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, recordou que o evento, iniciado em 2020, se consolidou como uma referência do calendário cultural da Região. Além da homenagem aos modelos produzidos entre 1960 e 1964, destacou a aposta na sustentabilidade, com a distribuição de tapetes absorventes aos expositores para prevenir derrames de fluidos e proteger os jardins da Quinta Magnólia.

A edição de 2026 apresenta, ainda, uma novidade. Trata-se de um jantar temático inspirado nos anos 60, na noite de sábado, acompanhado por animação musical. A entrada no evento é gratuita, sendo disponibilizado, durante os dois dias, um autocarro de ligação entre a Avenida do Mar e a Quinta Magnólia para facilitar o acesso dos visitantes.