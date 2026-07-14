Cerimónia de encerramento com 'estrelas' em intervalo extralongo

Os músicos Robbie Williams e Laura Pausini e o ator Tom Cruise estão entre as celebridades que vão participar no domingo na cerimónia de encerramento do Mundial2026 de futebol, no intervalo extralongo da final, em Nova Iorque.

Pela primeira vez na história do torneio, a FIFA vai promover um espetáculo durante o intervalo, inspirado no Super Bowl de futebol americano, com atuações de Shakira, Madonna, o grupo sul-coreano BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, o coro PS22 e os Coldplay, pelo que se prevê que a pausa dure mais do que os 15 minutos regulamentares.

Quanto ao espetáculo antes do jogo, a entidade que dirige o futebol internacional acrescentou que também a artista Nicole Scherzinger, a cantora Jennifer Hudson e o 'streamer' IShowSpeed farão parte do espetáculo no Estádio MetLife, em East Rutherford, uma hora antes do jogo, que está marcado para as 15:00 locais (20:00 em Lisboa).

"A cerimónia de encerramento celebrará a paixão, a emoção e o espírito global que definiram o 23.º Campeonato do Mundo da FIFA: um evento transformador com 48 seleções que quebrou recordes e inspirou uma nova geração de raparigas e rapazes em todo o mundo a sonhar. Mais artistas e convidados especiais serão anunciados nos próximos dias", sublinhou o organismo.

Neste espetáculo, que celebrará a "viagem inesquecível" das 48 equipas nacionais pelos três países anfitriões -- Estados Unidos, México e Canadá - e pelas 16 cidades que acolheram jogos, a FIFA pretende destacar "a paixão, a emoção e o caráter global" do torneio.

"A cerimónia de encerramento trará o Mundial2026 de volta ao seu ponto de partida através da música, da cultura e do futebol, antes de darmos o pontapé de saída para o jogo tão aguardado que vai coroar os campeões deste torneio inovador", afirmou Heimo Schirgi, diretor de operações da competição.

Os adeptos no estádio vão ter um papel ativo no espetáculo, pelo que a organização espera que cheguem cedo, uma vez que as portas abrem quatro horas antes para que os presentes sejam presenteados com "um conjunto de experiências, incluindo ativações exclusivas, recompensas e entretenimento adicional antes do jogo".

Hoje, França e Espanha disputam a primeira meia-final, enquanto a segunda vai opor, na quarta-feira, a campeã Argentina à Inglaterra.