Orquestra Clássica da Madeira encerra temporada com violinista Haik Kazazyan

A Orquestra Clássica da Madeira encerra a temporada 2025/2026 esta sexta-feira, 18 de Julho, às 18 horas, com um concerto no Centro de Congressos da Madeira, sob a direcção do maestro Gianluca Marcianò e com a participação do violinista Haik Kazazyan.

Para este concerto, a Orquestra Clássica da Madeira irá oferecer um repertório com duas grandes obras de referência: o Concerto para Violino em Ré menor, Op. 46, de Aram Khachaturian, interpretado por Haik Kazazyan, e a Sinfonia n.º 9 'Do Novo Mundo', de Antonín Dvořák.

De salientar que a Orquestra irá apresentar-se com uma formação sinfónica, com 69 músicos, com a integração de jovens músicos que tiveram a sua formação inicial na Madeira e que hoje se encontram a exercer em pleno as suas profissões como músicos em Portugal continental e fora dele; e outros a frequentarem o ensino superior. "A integração de jovens músicos na estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira em alguns concertos, vem ao encontro de uma das suas atribuições que é a de apoiar e acompanhar ativamente os jovens por forma a contribuir na sua formação e no seu percurso profissional", sublinha a entidade.

Além disso e, n âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica, em conformidade com o acordo estabelecido entre a nossa entidade gestora, Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, irá ser realizada uma masterclass de violino pelo violinista Haik Kazazyan direccionada aos alunos do Conservatório e professores e demais profissionais que queiram participar, a ter lugar no dia 16 deste mês de Julho, no Salão Nobre do Conservatório, das 14 às 17 horas.

A Orquestra Clássica da Madeira, que conta com sessenta e dois anos de existência, considerada uma das orquestras mais antigas de Portugal, que tem sido distinguida pelas mais altas instituições do Estado e da Região e destacadas entidades nacionais e regionais, é sob o lema "Sentido de Pertença e Ligação" que encerra a sua Temporada 2025/2026. "É com grande alegria e sentido de dever cumprido", refere o director artístico, Norberto Gomes.

"Este concerto, que promete ser excepcional, com um programa rico na estética musical, com obras que continuam a inspirar-nos e a comover-nos, oferecendo beleza e emoção que transcendem o tempo, é um gesto de agradecimento ao nosso público pela presença, por nos acompanharem e acarinharem, e aos nossos patrocinadores e parceiros por acreditarem neste projecto, um projeto que é da Região Autónoma da Madeira", sublinha.