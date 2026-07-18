I Jornadas da Advocacia Insular no Porto Santo terminam com balanço positivo

As I Jornadas da Advocacia Insular, realizadas nos últimos dias no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, terminaram com um balanço que a organização considera amplamente positivo, tanto pela adesão dos participantes como pela forma como o evento foi acolhido na ilha.

Em declarações ao DIÁRIO, o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados da Madeira, Artur Batista, manifestou a sua satisfação com o resultado da iniciativa. "Estou muito satisfeito. Ganhámos esta aposta na primeira vez que viemos ao Porto Santo. A amizade e a simpatia das pessoas da ilha dourada, que nos acolheram de forma fantástica e com muita alegria, foram extraordinárias. Ontem até disse ao presidente da Câmara que ganharam mais seis porto-santenses", afirmou.

Quanto ao programa científico, Artur Batista destacou o sucesso das jornadas e o retorno recebido por parte dos participantes.

"As jornadas decorreram muito bem. Modéstia à parte, correu tudo conforme o esperado. Tenho recebido um feedback muito positivo, quer dos oradores, quer dos participantes", referiu.

Face ao êxito desta primeira edição, o responsável considera que o evento tem condições para se afirmar no calendário da advocacia regional. "Penso que, neste momento, já não temos outra hipótese que não seja dar continuidade a estas jornadas nos próximos anos", concluiu.