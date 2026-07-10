SATA faz balanço positivo do primeiro mês da rota entre as ilhas Terceira e da Madeira

A companhia aérea SATA fez hoje um balanço positivo do primeiro mês de operação da rota entre os aeroportos da Madeira e da Terceira, nos Açores, indicando que a ocupação se situou na ordem dos 80%.

Em declarações à agência Lusa, o responsável pelos mercados internacionais do grupo de aviação, João Ferreira, realçou que a ligação ainda é recente, uma vez que se iniciou no mês passado, mas considerou que "os resultados de junho já são muito satisfatórios".

O responsável acrescentou que "os números de julho e agosto já são muito promissores", referindo que há três perfis de passageiros: os madeirenses que vão conhecer os Açores, os açorianos que se deslocam à Madeira e os turistas estrangeiros que aproveitam a ligação para conhecer ambas as ilhas.

João Ferreira falava à margem da apresentação da ligação aérea, que decorreu hoje na Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

Questionado sobre as perspetivas para esta rota durante os meses de inverno, reconheceu que a procura sofre sempre uma redução, perspetivando, porém, "um potencial muito real", sobretudo em épocas festivas e pausas letivas.

Até outubro, a SATA disponibiliza duas ligações semanais, às terças-feiras e às sextas-feiras, sendo que no inverno realizar-se-á apenas um voo semanal, à quinta-feira, da Terceira para a Madeira, e à sexta-feira, no sentido inverso.

Os presidentes da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, Marcos Couto, e da ACIF, António Jardim Fernandes, consideraram a nova ligação aérea positiva, sublinhando que é importante para o turismo, para a economia e para as relações empresariais entre as duas ilhas.

Marcos Couto indicou que regressa aos Açores com o objetivo de organizar um encontro entre as duas Câmaras de Comércio, referindo que "isso já é um bom princípio daquilo que este voo proporcionou".

Disse também que a ligação aérea é "uma gota no oceano para a Madeira", mas que "para os Açores é muito importante e para a Teceira ainda mais".