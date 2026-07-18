Exposição itinerante '(In)fluxos' leva arte contemporânea ao Porto Santo

A exposição itinerante '(In)fluxos' foi inaugurada esta sexta-feira na sala de exposições dos Paços do Concelho do Porto Santo, numa iniciativa da Direcção Regional da Cultura (DRC) que pretende aproximar a oferta cultural da ilha dourada às exposições apresentadas na Madeira.

Na cerimónia de abertura, o director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, sublinhou que a mostra resulta da aposta do Governo Regional em descentralizar a programação cultural.

"Foi uma aposta do Governo Regional e da DRC a trazer ao Porto Santo diferentes exposições que acontecem na ilha da Madeira", afirmou.

O responsável explicou que a exposição integra as comemorações dos 10 anos do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, instalado no MUDAS, e dos 50 anos da Autonomia, dando a conhecer parte do acervo artístico adquirido pelo Governo Regional.

"Esta é uma forma de o Governo mostrar uma aquisição que fez e que enriqueceu o espólio do Museu de Arte Contemporânea da Madeira. No âmbito das comemorações dos 10 anos do museu e dos 50 anos da Autonomia, nada faria mais sentido do que levar este património para fora da Madeira, permitindo que também seja apreciado no Porto Santo", referiu.

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, agradeceu à DRC por incluir a ilha na circulação destas iniciativas. "Quero agradecer a todos aqueles que tornam isto possível e que incluem o Porto Santo na rota daquilo que é a divulgação cultural, seja através de exposições, eventos musicais ou outras iniciativas", afirmou.

O autarca destacou ainda a importância da cooperação entre o município e o Governo Regional para reforçar a oferta cultural na ilha. "Com os recursos de que dispomos, que passam essencialmente por esta sala de exposições, temos conseguido fazer um trabalho conjunto muito positivo. Se continuarmos a trabalhar desta forma, poderemos fazer ainda mais", acrescentou.

A exposição reúne obras de vários artistas pertencentes ao acervo do Museu de Arte Contemporânea da Madeira e estará patente na sala de exposições dos Paços do Concelho do Porto Santo até ao mês de Setembro.