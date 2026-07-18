Interceptados 86 migrantes ao largo do arquipélago espanhol das Baleares

Um total de 86 migrantes de origem subsaariana chegaram hoje às ilhas Baleares, em Espanha, a bordo de três embarcações precárias intercetadas ao largo de Formentera, Cabrera e Maiorca, informou a Delegação do Governo espanhol.

Segundo a agência EFE, as autoridades localizaram a primeira embarcação às 00:05, junto à costa de Cala Saona, em Formentera, onde foram intercetados 27 migrantes, numa operação que envolveu a Guarda Civil, bombeiros da ilha e a Cruz Vermelha.

Mais tarde, pelas 09:20, o Serviço Marítimo Provincial e o Salvamento Marítimo da Guarda Civil de Espanha resgataram 32 migrantes que seguiam numa pequena embarcação a sul da ilha de Cabrera.

Às 06:32, outros 27 migrantes foram localizados pela Guarda Civil na zona de Cala Pi, no município de Llucmajor, na ilha de Maiorca.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Interior espanhol, desde o início do ano chegaram às ilhas Baleares 3.385 migrantes em situação irregular a bordo de 178 embarcações provenientes do Norte de África.

Em 2025, o arquipélago recebeu 7.321 migrantes em 401 embarcações, o que representou um aumento de 24,5% no número de pessoas e de cerca de 15% no número de embarcações face a 2024.