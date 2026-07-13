Afluência nos estádios já ultrapassou conjunto das duas edições anteriores

Os 6.527.410 espetadores que estiveram nos estádios nos jogos do Mundial2026 de futebol, entre Estados Unidos, México e Canadá, já superaram a assistência conjunta das duas edições anteriores, em 2018 e 2022, na Rússia e no Qatar, respetivamente.

A quatro encontros do fim da competição, cuja final está agendada para 19 de julho, em East Rutherford, as 100 partidas disputadas nas últimas quatro semanas registaram maior afluência nas bancadas do que as 128 disputadas em conjunto nos dois torneios precedentes - 64 por cada um.

As edições de 2018 e 2022 tiveram assistências de 3.031.768 e 3.404.252 espetadores, num total de 6.436.020, abaixo dos 6.527.410 já registados no primeiro Mundial sediado em três países e disputado por 48 seleções.

Da centena cumprida na atual edição, que se dispersa por 16 cidades - 11 dos Estados Unidos, três do México e duas do Canadá -, os embates com mais público corresponderam aos cinco disputados no Estádio Azteca, na Cidade do México, todos com 80.824, segundo a contabilidade da FIFA.

Quatro das partidas envolveram a seleção mexicana, que venceu a África do Sul (2-0) e a República Checa (3-0) no Grupo A da primeira fase, bateu o Equador (2-0) nos 16 avos de final e foi eliminada pela Inglaterra (3-2) nos 'oitavos', quebrando um ciclo de 13 anos de invencibilidade no Azteca.

O outro desafio com lotação esgotada na capital do México foi o triunfo da Colômbia sobre o estreante Uzbequistão (3-1), para a 'poule' K, da qual fazia parte Portugal.

Em 25 de junho, e após 56 jogos e 15 dias de competição, o Mundial2026 bateu o recorde de assistência numa edição, com 3.605.357 pessoas nos estádios, acima dos 3.587.538 presentes nas 52 partidas do Campeonato do Mundo de 1994, organizado a solo pelos Estados Unidos.

A atual edição leva uma média de 65.274 espetadores por encontro, abaixo do recorde de 68.991 estabelecido há 32 anos, com 24 seleções presentes.

O pódio dos Mundiais com maior afluência é fechado pela edição de 2014, que reuniu 3.429.873 adeptos (média de 53.592) nos estádios do Brasil.

O Campeonato do Mundo de 2026 prossegue na terça-feira, com a primeira meia-final em Arlington, entre França, campeã em 1998 e 2018 e finalista derrotada em 2022, e Espanha, vencedora em 2010 e detentora do título europeu, que afastou Portugal nos 'oitavos' (1-0).

No dia seguinte, em Atlanta, a Inglaterra, triunfante em 1966 e finalista vencida dos últimos dois Europeus, defronta a campeã mundial e bicampeã sul-americana Argentina, três vezes vencedora (1978, 1986 e 2022).