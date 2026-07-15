Madeira tem duas empresas certificadas na observação dos astros no mar

A Madeira já conta com duas empresas certificadas para proporcionar experiências de observação dos astros no mar, um novo produto turístico que alia navegação nocturna, interpretação do céu e valorização da história da navegação. A informação foi avançada esta tarde, no Funchal, durante a apresentação dos resultados do projecto europeu Twinned by Stars, realizada na sede da ACIF-CCIM.

Segundo explicou Isabel Vieira, da ACIF-CCIM, cinco empresas regionais participaram na formação desenvolvida no âmbito do projecto, mas duas concluíram já todo o processo de certificação e encontram-se aptas a comercializar esta nova experiência junto dos seus clientes.

O produto pretende proporcionar viagens nocturnas em que os participantes aprendem a identificar os principais astros e a compreender de que forma os navegadores de outros tempos se orientavam antes da existência dos modernos instrumentos de navegação. A experiência tira igualmente partido das condições existentes em alto-mar, onde a reduzida poluição luminosa favorece a observação do céu nocturno.

"As duas empresas já podem oferecer este produto porque adquiriram todas as competências necessárias para acompanhar os clientes nesta experiência", explicou Isabel Vieira, acrescentando que as restantes três empresas poderão concluir a certificação posteriormente, uma vez que a intenção é manter este trabalho para além da conclusão formal do projecto.

O Twinned by Stars reuniu parceiros da Madeira, Açores, Canárias e Martinica, procurando reforçar a competitividade do turismo marítimo nas regiões ultraperiféricas da União Europeia através da inovação, da sustentabilidade e da qualificação das empresas.

Na apresentação dos resultados, a coordenadora do projecto, Yen Lam, da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, destacou que, ao longo de cerca de 40 meses, foi desenvolvido um processo de co-criação com empresas das quatro regiões, procurando responder às suas necessidades reais num contexto de crescente competitividade e digitalização.

Aquela responsável explicou que o trabalho assentou em três eixos: identificar as necessidades das empresas e transformá-las em acções de formação, desenvolver novos produtos turísticos ligados ao mar e promover o intercâmbio entre operadores das diferentes regiões para partilha de experiências e boas práticas em matéria de sustentabilidade.

Com um financiamento global de cerca de um milhão de euros, o projecto envolveu dez parceiros de diferentes regiões ultraperiféricas e pretende demonstrar que a aposta em produtos turísticos diferenciadores pode reforçar a competitividade das empresas, ao mesmo tempo que promove uma utilização mais sustentável dos recursos marinhos.