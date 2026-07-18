Rodri aponta ambição da Espanha para a final

O capitão da seleção espanhola de futebol, Rodri, afirmou hoje que o lema para a final do Mundial2026 frente à Argentina é ter "mais vontade de ganhar do que medo de perder".

"Já disse aos rapazes antes da meia-final que temos de ter mais vontade de ganhar do que medo de perder e é isso que vamos fazer", declarou o médio na conferência de imprensa oficial realizada no Fanatics Fan Center, em Nova Iorque.

Rodri sublinhou que o objetivo da equipa "é ganhar", tendo a obrigação de fazer ainda melhor do que na vitória frente à França, nas meias-finais: "Fizemos um dos nossos melhores jogos. Contra a Argentina temos de fazer ainda melhor, porque eles são os campeões".

"Defrontamos o adversário que mais demonstrou estar na sua melhor forma nos últimos anos. É um teste para ver se somos capazes de levantar a taça", disse o médio do Manchester City.

O capitão espanhol afirmou que a seleção encara o torneio com o objetivo de que esta geração, campeã da Liga das Nações de 2023 e do Euro2024, possa dar o toque final ao seu ciclo de sucesso com a conquista do título mundial.

"Temos crescido gradualmente. (...) Esta geração iria causar impacto. (...) Primeiro provámos o nosso valor em menor escala, depois no Europeu, e agora estamos na final do Mundial. No domingo, temos um grande desafio: tornar esta geração inesquecível", enfatizou.

Sobre a final frente à Argentina, Rodri disse estar confiante nas hipóteses da Espanha, considerando-a um "adversário difícil de vencer".

"Todos temos pontos fortes e pontos fracos. Somos uma equipa muito completa e difícil de ser batida; mostrámos isso ao longo do torneio. Gerimos muito bem a nossa área, a área adversária e o meio-campo. Temos poucos pontos fracos, mas vou guardá-los para mim", assegurou.

Por outro lado, explicou como está a viver o seu papel como capitão da Espanha antes da final do Mundial2026.

"Agora é a minha vez de ser capitão. (...) Tem complexidades, porque os colegas espelham-se em ti nos momentos difíceis. Foi aí que tive de me destacar", observou.

Rodri recordou ainda o seu antecessor Álvaro Morata: "Tenho a certeza de que estará connosco a apoiar-nos. Foi crucial para nós, e espero que possamos celebrar a vitória de domingo com ele."

Espanha, campeã em 2010, e Argentina, triunfante em 1978, 1986 e 2022 e detentora do troféu, decidem a 23.ª edição do Campeonato do Mundo no domingo, às 15:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos, numa inédita final entre os vencedores do Europeu de 2024 e das derradeiras duas Copas América, em 2021 e 2024.