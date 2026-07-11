Estilista madeirense Nuno Abreu regressa à Madeira

O estilista madeirense Nuno Abreu regressa à Região para apresentar o My House Fashion Show, um desfile de moda agendado para o dia 1 de Agosto, às 20h30, no Centro Cívico de São Martinho, no Funchal.

Natural de Câmara de Lobos e radicado em Londres, onde tem desenvolvido a sua carreira e participado na organização de eventos internacionais de moda, Nuno Abreu traz à Madeira uma produção que reunirá manequins internacionais oriundos da capital britânica, bem como artistas e bailarinos nacionais provenientes de Lisboa.

O espectáculo conjuga moda, música, arte e performance e servirá de palco à apresentação da mais recente colecção da marca ILZA, criada pelo estilista há cinco anos. As peças reflectem a identidade criativa do designer e o percurso que o levou da Madeira às passerelles internacionais.

O desfile terá também um forte significado pessoal. A marca ILZA foi criada em homenagem à mãe de Nuno Abreu, falecida há quase uma década, sendo esta edição integralmente dedicada à sua memória.

Citado em comunicado, o estilista afirma que apresentar este projecto na Madeira representa "a concretização de um sonho", destacando a importância de partilhar este momento com a sua terra natal e de o dedicar à mãe, a quem atribui um papel determinante no seu percurso.

A organização considera que o My House Fashion Show pretende afirmar-se como um dos principais eventos de moda do Verão na Madeira, reunindo criadores, artistas e profissionais nacionais e internacionais.