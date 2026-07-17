Um polícia e outras duas pessoas ficaram feridas num tiroteio na Dinamarca

Um polícia e outras duas pessoas ficaram hoje feridas durante um tiroteio na Dinamarca, incluindo o suspeito do ataque que visou as forças de segurança, segundo os relatos dos meios de comunicação social locais.

O tiroteio ocorreu em Norresundby, na região da Jutlândia do Norte, na região norte da Dinamarca.

As estações dinamarquesas TV2 e DR, citando um porta-voz da polícia, disseram que os ferimentos das vítimas eram graves.

A polícia recebeu uma chamada sobre um incêndio numa área industrial de Norresundby às 13:39 locais (12:39 em Lisboa) e deslocou-se até ao local, onde foi recebida a tiro, informou a emissora DR, acrescentando que os polícias ripostaram.

As autoridades policiais disseram que o tiroteio tinha terminado por volta das 15:00 (14:00 em Lisboa), mas a investigação iria continuar, informou ainda a DR.

Até ao momento, as informações disponíveis não especificaram quem poderá ser a terceira pessoa ferida.

Uma coluna de fumo negro era visível em fotos e vídeos do local, segundo as agências internacionais.