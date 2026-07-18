PPM pede renovação urgente da frota pesqueira da Madeira

O PPM Madeira voltou a defender a renovação da frota pesqueira regional, alertando para as condições de trabalho que considera "precárias" e "desajustadas do século XXI", apelando ao Governo Regional para que avance com medidas que garantam melhores condições aos profissionais do setor.

Em comunicado, o partido afirma estar "deveras preocupado" com a situação da frota madeirense, sustentando que muitas embarcações continuam sem oferecer condições básicas de habitabilidade aos pescadores.

O coordenador regional do PPM, Paulo Brito, que, segundo o partido, já embarcou em várias campanhas de pesca, refere que existem embarcações sem instalações sanitárias, duches com água quente ou camas suficientes para todos os tripulantes, obrigando os pescadores a enfrentar longos períodos no mar em condições difíceis.

O partido sublinha que muitos profissionais permanecem entre dez e quinze dias embarcados, sujeitos a jornadas exigentes e às adversidades do estado do mar, longe das respectivas famílias.

Perante este cenário, o PPM insiste na necessidade de renovar a frota dedicada à pesca do atum, do peixe-espada-preto e da ruama, defendendo que o investimento permitirá melhorar as condições de trabalho, a segurança e a dignidade da profissão.

Na nota enviada às redações, os populares atribuem a manutenção da situação àquilo que consideram ser uma "clara falta de responsabilidade e interesse político" dos sucessivos governos, defendendo que devem ser criadas condições laborais mínimas para os pescadores que asseguram o abastecimento de pescado à Região.