PPM Madeira preocupado com terminal de autocarros na Ribeira de João Gomes

O PPM Madeira manifestou preocupação relativamente à notícia que dá conta da intenção da Câmara Municipal do Funchal de construir um terminal de autocarros no leito da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Em comunicado esta manhã, o partido questiona a escolha da localização, recordando que, ao longo dos anos, várias habitações foram removidas de zonas adjacentes às ribeiras por questões relacionadas com a segurança e a prevenção de cheias.

Perante este cenário, o PPM Madeira considera contraditória a eventual instalação de uma infraestrutura desta natureza naquela área.

"Afinal, andou a região vários anos a retirar pessoas que tinham as suas habitações no leito das ribeiras, por causa da segurança de possíveis cheias, mas agora a autarquia do Funchal quer construir um terminal de autocarros em pleno leito de uma ribeira?", refere o coordenador regional do PPM, Paulo Brito.

Como alternativa, sugere que o terminal seja instalado nas imediações das actuais instalações da empresa Rodoeste, propondo a relocalização das oficinas da transportadora para uma zona industrial.

"Como a empresa Rodoeste tem as suas oficinas ali mesmo ao lado, o ideal passaria por fazer ali o terminal e passar as oficinas para uma zona industrial", sustenta o dirigente.

O comunicado não especifica, contudo, qual a localização alternativa para a transferência das oficinas nem apresenta detalhes adicionais sobre a proposta, deduzindo-se que uma zona industrial seria um dos parques empresariais existentes.