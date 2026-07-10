'Merlin' transporta dois doentes urgentes entre ilhas
Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou na tarde de ontem o transporte urgente de dois doentes entre ilhas do arquipélago da Madeira.
Segundo a informação divulgada, a missão foi efectuada para assegurar a transferência de dois doentes que necessitavam de apoio médico urgente, tendo sido cumprida com sucesso.
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