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'Merlin' transporta dois doentes urgentes entre ilhas

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Foto FAP

Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou na tarde de ontem o transporte urgente de dois doentes entre ilhas do arquipélago da Madeira.

Segundo a informação divulgada, a missão foi efectuada para assegurar a transferência de dois doentes que necessitavam de apoio médico urgente, tendo sido cumprida com sucesso.

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