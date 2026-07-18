Francisco Gomes defende regresso da autonomia ao "serviço do povo madeirense"

O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, defendeu que a autonomia regional deve regressar ao propósito para o qual foi criada, afirmando que deve estar ao serviço dos madeirenses e não dos interesses das "elites políticas e económicas".

Em comunicado, a propósito da participação nas Jornadas Autárquicas do Chega-Madeira, que decorrem este sábado, o parlamentar adianta que a sua intervenção será centrada no futuro da autonomia, na representação da Madeira na Assembleia da República e na defesa dos interesses da Região.

Francisco Gomes considera que a autonomia foi "desvirtuada" na última década, alegando que deixou de servir a população para se transformar num instrumento de preservação do poder político e dos interesses instalados.

O deputado defende ainda que é possível conciliar uma forte identidade regional com uma visão nacional de Portugal, sustentando que autonomia e patriotismo não são conceitos incompatíveis.

Na mesma nota, Francisco Gomes afirma que a Madeira necessita de uma renovação política para pôr termo ao que classifica como um sistema assente no compadrio, no favorecimento e na falta de transparência, apresentando o CH como uma alternativa de governação baseada na competência, transparência e defesa dos interesses da Região.