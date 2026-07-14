CDU fala em "trafulhice" na renovação da frota pesqueira

A CDU-Madeira acusou o Governo Regional de realizar "trafulhices" que atentam contra os interesses específicos do desenvolvimento da economia regional.

No final da iniciativa política, realizada esta manhã, Edgar Silva, coordenador regional, afirmou que o Governo Regional da Madeira "não tem defendido a economia e, em particular, os sectores produtivos, como, de forma escandalosa, é evidente no sector da pesca"-

Ao longo das últimas décadas, a trafulhice política que se verifica em relação às falsas promessas quanto à renovação da frota de pesca do peixe espada-preto espelha demonstra como os governantes atentam contra a economia desta Região Edgar Silva, coordenador regional da CDU-Madeira

"Para defender a economia da pesca torna-se imperativa a renovação da frota pesqueira por forma a dotá-la de melhores condições de segurança, habitabilidade, conforto, trabalho e conservação do pescado a bordo, sendo que tal não implica o aumento da capacidade ou do esforço de pesca", sublinha Edgar Silva.

O coordenador disse ainda que "as embarcações de pesca da Madeira são as mais velhas de toda a frota nacional. A frota de pesca existente nesta Região é a mais caduca de toda a União Europeia. A situação é de completa degradação e está a atingir o ponto de ruptura".

Nesse sentido, a coligação responsabiliza o Governo Regional por uma sequência de falsas promessas. "Uma das etapas desta trafulhice do Governo Regional PSD/CDS data de 2022. No Parlamento Regional, o Governo Regional jurou a pés juntos que a renovação da frota pesqueira seria concluída no Orçamento Regional para 2023. Outra etapa da trafulhice em relação à economia regional foi em 2024, quando o Governo PSD/CDS voltou a prometer que naquele ano se iniciaria a renovação da frota dos espadeiros. Estamos em 2026 e nem uma única embarcação de pesca de espada preto foi renovada", frisa.

"Estamos perante mais um dos golpes fatais contra a economia regional, que conta com um longo historial de trafulhices por parte do governo PSD/CDS", conclui o coordenador regional da CDU-Madeira.