Funchal Jazz despede-se com tributo

O Funchal Jazz encerra este sábado, 11 de Julho, mais uma edição com um concerto de homenagem a Duke Ellington. A noite de despedida conta com actuações da cantora norte-americana Ledisi e do pianista Jason Moran, acompanhado pela Orquestra de Jazz do Funchal.

Pelas 21h30 começou o concerto da norte-americana Ledisi, reconhecida pelo seu percurso entre o jazz, gospel, soul e rhythm and blues.

Já às 23 horas é esperado um dos momentos mais aguardados desta edição: a actuação de Jason Moran, que dirigirá uma formação orquestral dedicada à obra de Duke Ellington.

Veja alguns dos momentos captados pelo fotojornalista da ASPRESS, Rui Silva