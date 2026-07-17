Madeira disponibiliza 11,8 milhões para apoiar eficiência energética das empresas

As candidaturas ao sistema de incentivos 'Eficiência Energética 2030' (SIEED) abriram esta sexta-feira, disponibilizando cerca de 11,8 milhões de euros para apoiar investimentos de pequenas, médias e grandes empresas da Região na melhoria do desempenho energético.

Gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), ao abrigo do Programa Madeira 2030, o aviso prevê apoios à modernização de equipamentos e processos produtivos, reabilitação energética de edifícios, instalação de sistemas de produção de energia renovável para autoconsumo, armazenamento de energia e soluções inteligentes de monitorização de consumos.

O apoio assume a forma de subvenção não reembolsável, podendo atingir os 300 mil euros por projecto, ou 450 mil euros no caso das empresas do sector do turismo. A taxa de financiamento pode chegar aos 50% das despesas elegíveis.

Citado em comunicado, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirma que este programa "constitui mais um instrumento para apoiar o investimento produtivo das empresas madeirenses", promovendo a sua modernização, eficiência energética e competitividade. O governante acrescenta que o objectivo é acelerar a transição energética e contribuir para o cumprimento das metas climáticas da Região e da União Europeia.

As candidaturas decorrem até às 17 horas de 10 de Setembro, através do Balcão dos Fundos, no Portal Portugal 2030.