CDS-PP Machico critica redução da capacidade operacional dos bombeiros durante a noite

O CDS-PP Machico manifestou hoje preocupação com a redução da capacidade operacional dos Bombeiros Municipais de Machico no período nocturno, anunciada pela Câmara Municipal através do Edital n.º 213/2026, com efeitos a partir de 1 de Agosto.

Em comunicado, os centristas consideram que a suspensão parcial da resposta entre as 20 horas e as 8 horas evidencia uma "incapacidade de antecipação e planeamento" por parte do executivo municipal, defendendo que deveriam ter sido encontradas soluções para evitar qualquer diminuição de um serviço essencial de protecção civil.

O CDS-PP entende ainda que a garantia de que serão encontradas alternativas é insuficiente e exige que a autarquia esclareça quais os meios que estarão disponíveis durante esse período, os tempos de resposta expectáveis e as garantias de que a segurança da população não será comprometida.

O partido sustenta que a protecção dos cidadãos deve ser uma prioridade da gestão municipal, apelando a uma actuação assente na prevenção, no planeamento e na salvaguarda da qualidade dos serviços públicos.