Saúde e Rendas em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais, que apresentam uma diversidade de notícias de vária ordem e género.

No semanário Expresso:

- "Reforma dos hospitais falhou todas as metas prometidas"

- "Exames nacionais. Governo usou plataforma digital que já tinha decidido substituir"

- "Falta de água em Almada sem solução à vista"

- "Calendário do PS não prevê crise política"

- "Presidente da CReSAP arrasa concursos no Estado"

- "Governo em desgaste interno no Estado da Nação"

- "Entrevista a António M. Feijó, presidente da Gulbenkian: 'Visar um legado é o melhor modo de não o deixar'"

- "A próxima eleição de Nigel Farage é contra o 'caixote do lixo'"

- "Yuval Noah Harari: 'Como se manda uma IA para a cadeia?'"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Empreiteiro da PJ faz obras nas casas do amigo ministro"

- "Incêndios. Mais meios de combate custam o dobro"

- "Cadáveres. Procuradoria de Coimbra dá razão à PJ"

- "Miguel Correia Monteiro. 'O historiador não é um juiz de mérito nem a História é um tribunal'"

- "Rui Moreira. 'A melhor bola de Berlim era a do Quinta do Lago'"

- "Chega está mais dividido após eleições"

- "Inês Castel-Branco. 'As pessoas que se levam muito a sério são uma seca'"

- "Eduardo Correia.'Montenegro e Passos deixam a desejar'"

- "Miguel Amaral.'Porter, clusters e a economia portuguesa'"

- "Rui Santos sem poupar nas palavras"

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No Correio da Manhã:

- "Idosos protegidos no descongelamento de rendas"

- "Dois meses sem pagar dão direito a despejo"

- "Vai para o Atl. Madrid. Hjulmanddiz adeus e Sporting conta com 45 milhões"

- "Tribunal da relação decide guarda de cadela de casal separado"

- "No comando da seleção até 2030. Jorge Jesus com salário e prémios milionários"

- "Bonnie Tyler. Morreu uma rainha dos anos 80"

- "Carro voa de viaduto na A4 e mata duas jovens"

- "Almada. Falta de água vai prolongar-se por mais três semanas"

- "Adepto benfiquista. Autor do novo hino preso por ataque em Alvalade"

No Público:

- "Sistema Volta recolheu 55,5 milhões de embalagens nos primeiros três meses"

- "László Krasznahorkai. Nobel da Literatura. 'Quando lemos, a imaginação acende-se'"

- "Rendas, Governo acelera despejos a partir de dois meses de atraso"

- "Rui Tavares e o Livre. 'Quero mesmo fazer uma fileira de formação de lideranças'"

- "Portugueses fazem cada vez mais férias em Portugal e no estrangeiro"

- "Almada. Em contra-relógio, câmara e Governo tentam solucionar falta de água nas torneiras"

- "Médio Oriente. Confrontos entre Irão e EUA podem durar 'um dia, uma semana ou um mês'"

No Jornal de Notícias:

- "Falha na Justiça obriga vítima de violência doméstica a viver com agressor"

- "Duas jovens perdem a vida em S. Mamede Infesta, Matosinhos"

- "Saúde. Recusa de médico a trabalho fora de horas leva a cancelar cirurgias"

- "Vilar de Mouros. Pais à procura de três crianças para impedir fecho de escola"

- "Música. Bonnie Tyler morreu em Faro aos 75 anos"

- "Novo selecionador vai ganhar quatro milhões ao ano"

- "Automobilismo. Motores aceleram em Vila Real à espera de 200 mil visitantes"

No Diário de Notícias:

- "Projeto de vigilância de grávidas por enfermeiros nos centros de saúde parado há um ano"

- "Rui Tavares. 'Dizer que somos muleta do Partido Socialista é usar retórica de direita'"

- "Congresso. Proximidade ao PS gera mais críticas da oposição no Livre"

- "Investigação. 13 anos depois, Estado indemniza família de MC Snake"

- "Comissão Europeia. Com água a faltar em Almada, Bruxelas critica gestão dos municípios e avisa que há outras situações críticas em Portugal"

- "Arrendamento. Governo facilita despejos e descongela rendas"

- "Jerónimo Martins desvaloriza 4 mil milhões em bolsa com guerra de preços"

- "EUA-Irão. Nova ronda de pressão pela força confirma fragilidade do processo negocial"

No Negócios:

- "Dois meses de atraso na renda permitem despejar inquilinos"

- "Milton Hatoum.'Se fecharmos a fábrica de mentiras, eles estão perdidos'"

- "Estudo afasta 'redução significativa' das pensões face ao último salário"

- "Supervisão. Álvaro muda decisão de Centeno sobre nova sede do BdP"

- "Os impactos da onda de calor"

- "Americanos tiram franceses do 'top 3' dos ganhos turísticos para Portugal"

No O Jornal Económico:

- "Waze dos oceanos é português e vai ajudar a apanhar petroleiros russos"

- "BCE chumba venda do Banco Português de Gestão aos chineses da VCredit"

- "Dívidas que Fisco não consegue cobrar valem 10 mil milhões"

- "Licenciamentos para novas casas caíram no primeiro trimestre. Preços sobem"

- "Reforma de Estado: como as leis estão a mudar a forma de o país fazer negócios"

- "Inês Sequeira Mendes.'Advogado terá de ser mais do que excelente técnico'"

- "Países bálticos e escandinavos lideram aumento do investimento em defesa"

- "Renovação das rendas liberalizada: deixa de haver limite ao aumento"

No Record:

- "A Ferver"

- "Águia tenta Palhinha. Negócio pode atingir os 25 milhões"

- "Europa ainda é hipótese para Trincão. City e Tottenham podem desviar avançado da Arábia"

- "Luz com 1 jogo à porta fechada"

- "Leões derrotam Torreense por 2-0"

- "Jesus conta com Ronaldo"

- "Novo selecionador é apresentado hoje e vai ganhar 4 milhões brutos"

- "Mundial'26. Imparáveis Gauleses estão nas meias finais. França 2 -- 0 Marrocos"

No O Jogo:

- "Sporting perde Hjulmand"

- "Bélgica culpa leões pela ausência de Debast"

- "Benfica pede Palhinha"

- "Estreia na Liga frente ao Ac. Viseu à porta fechada"

- "Nas mãos de Jesus. Novo selecionador é hoje apresentado e assina até ao Mundial 2030"

- "Salários e prémios iguais ao contrato de Martínez"

- "FC Porto. André Silva aponta mira à Supertaça"

- "Mundial 2026. França 2-0 Marrocos. Seis minutos até às 'meias'"

E no A Bola:

- "Jorge Jesus apresentado no dia em que se assinalam 10 anos da conquista do europeu de 2016"

- "Benfica. Marco quer um médio-defensivo"

- "Sporting. Jesse Derry.'Estou muito feliz'"

- "Sporting. Hjulmand fechado no Atlético Madrid por 40+5 ME"

- "FC Porto João Afonso deixa boas sensações"

- "Futsal. João Matos.'Irei ser sempre do Sporting'"