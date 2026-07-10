Saúde e Rendas em destaque na imprensa
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais, que apresentam uma diversidade de notícias de vária ordem e género.
No semanário Expresso:
- "Reforma dos hospitais falhou todas as metas prometidas"
- "Exames nacionais. Governo usou plataforma digital que já tinha decidido substituir"
- "Falta de água em Almada sem solução à vista"
- "Calendário do PS não prevê crise política"
- "Presidente da CReSAP arrasa concursos no Estado"
- "Governo em desgaste interno no Estado da Nação"
- "Entrevista a António M. Feijó, presidente da Gulbenkian: 'Visar um legado é o melhor modo de não o deixar'"
- "A próxima eleição de Nigel Farage é contra o 'caixote do lixo'"
- "Yuval Noah Harari: 'Como se manda uma IA para a cadeia?'"
No semanário Nascer do Sol:
- "Empreiteiro da PJ faz obras nas casas do amigo ministro"
- "Incêndios. Mais meios de combate custam o dobro"
- "Cadáveres. Procuradoria de Coimbra dá razão à PJ"
- "Miguel Correia Monteiro. 'O historiador não é um juiz de mérito nem a História é um tribunal'"
- "Rui Moreira. 'A melhor bola de Berlim era a do Quinta do Lago'"
- "Chega está mais dividido após eleições"
- "Inês Castel-Branco. 'As pessoas que se levam muito a sério são uma seca'"
- "Eduardo Correia.'Montenegro e Passos deixam a desejar'"
- "Miguel Amaral.'Porter, clusters e a economia portuguesa'"
- "Rui Santos sem poupar nas palavras"
No Correio da Manhã:
- "Idosos protegidos no descongelamento de rendas"
- "Dois meses sem pagar dão direito a despejo"
- "Vai para o Atl. Madrid. Hjulmanddiz adeus e Sporting conta com 45 milhões"
- "Tribunal da relação decide guarda de cadela de casal separado"
- "No comando da seleção até 2030. Jorge Jesus com salário e prémios milionários"
- "Bonnie Tyler. Morreu uma rainha dos anos 80"
- "Carro voa de viaduto na A4 e mata duas jovens"
- "Almada. Falta de água vai prolongar-se por mais três semanas"
- "Adepto benfiquista. Autor do novo hino preso por ataque em Alvalade"
No Público:
- "Sistema Volta recolheu 55,5 milhões de embalagens nos primeiros três meses"
- "László Krasznahorkai. Nobel da Literatura. 'Quando lemos, a imaginação acende-se'"
- "Rendas, Governo acelera despejos a partir de dois meses de atraso"
- "Rui Tavares e o Livre. 'Quero mesmo fazer uma fileira de formação de lideranças'"
- "Portugueses fazem cada vez mais férias em Portugal e no estrangeiro"
- "Almada. Em contra-relógio, câmara e Governo tentam solucionar falta de água nas torneiras"
- "Médio Oriente. Confrontos entre Irão e EUA podem durar 'um dia, uma semana ou um mês'"
No Jornal de Notícias:
- "Falha na Justiça obriga vítima de violência doméstica a viver com agressor"
- "Duas jovens perdem a vida em S. Mamede Infesta, Matosinhos"
- "Saúde. Recusa de médico a trabalho fora de horas leva a cancelar cirurgias"
- "Vilar de Mouros. Pais à procura de três crianças para impedir fecho de escola"
- "Música. Bonnie Tyler morreu em Faro aos 75 anos"
- "Novo selecionador vai ganhar quatro milhões ao ano"
- "Automobilismo. Motores aceleram em Vila Real à espera de 200 mil visitantes"
No Diário de Notícias:
- "Projeto de vigilância de grávidas por enfermeiros nos centros de saúde parado há um ano"
- "Rui Tavares. 'Dizer que somos muleta do Partido Socialista é usar retórica de direita'"
- "Congresso. Proximidade ao PS gera mais críticas da oposição no Livre"
- "Investigação. 13 anos depois, Estado indemniza família de MC Snake"
- "Comissão Europeia. Com água a faltar em Almada, Bruxelas critica gestão dos municípios e avisa que há outras situações críticas em Portugal"
- "Arrendamento. Governo facilita despejos e descongela rendas"
- "Jerónimo Martins desvaloriza 4 mil milhões em bolsa com guerra de preços"
- "EUA-Irão. Nova ronda de pressão pela força confirma fragilidade do processo negocial"
No Negócios:
- "Dois meses de atraso na renda permitem despejar inquilinos"
- "Milton Hatoum.'Se fecharmos a fábrica de mentiras, eles estão perdidos'"
- "Estudo afasta 'redução significativa' das pensões face ao último salário"
- "Supervisão. Álvaro muda decisão de Centeno sobre nova sede do BdP"
- "Os impactos da onda de calor"
- "Americanos tiram franceses do 'top 3' dos ganhos turísticos para Portugal"
No O Jornal Económico:
- "Waze dos oceanos é português e vai ajudar a apanhar petroleiros russos"
- "BCE chumba venda do Banco Português de Gestão aos chineses da VCredit"
- "Dívidas que Fisco não consegue cobrar valem 10 mil milhões"
- "Licenciamentos para novas casas caíram no primeiro trimestre. Preços sobem"
- "Reforma de Estado: como as leis estão a mudar a forma de o país fazer negócios"
- "Inês Sequeira Mendes.'Advogado terá de ser mais do que excelente técnico'"
- "Países bálticos e escandinavos lideram aumento do investimento em defesa"
- "Renovação das rendas liberalizada: deixa de haver limite ao aumento"
No Record:
- "A Ferver"
- "Águia tenta Palhinha. Negócio pode atingir os 25 milhões"
- "Europa ainda é hipótese para Trincão. City e Tottenham podem desviar avançado da Arábia"
- "Luz com 1 jogo à porta fechada"
- "Leões derrotam Torreense por 2-0"
- "Jesus conta com Ronaldo"
- "Novo selecionador é apresentado hoje e vai ganhar 4 milhões brutos"
- "Mundial'26. Imparáveis Gauleses estão nas meias finais. França 2 -- 0 Marrocos"
No O Jogo:
- "Sporting perde Hjulmand"
- "Bélgica culpa leões pela ausência de Debast"
- "Benfica pede Palhinha"
- "Estreia na Liga frente ao Ac. Viseu à porta fechada"
- "Nas mãos de Jesus. Novo selecionador é hoje apresentado e assina até ao Mundial 2030"
- "Salários e prémios iguais ao contrato de Martínez"
- "FC Porto. André Silva aponta mira à Supertaça"
- "Mundial 2026. França 2-0 Marrocos. Seis minutos até às 'meias'"
E no A Bola:
- "Jorge Jesus apresentado no dia em que se assinalam 10 anos da conquista do europeu de 2016"
- "Benfica. Marco quer um médio-defensivo"
- "Sporting. Jesse Derry.'Estou muito feliz'"
- "Sporting. Hjulmand fechado no Atlético Madrid por 40+5 ME"
- "FC Porto João Afonso deixa boas sensações"
- "Futsal. João Matos.'Irei ser sempre do Sporting'"