Gasóleo mais caro do que devia é destaque na imprensa

Bom dia. Esta e outras notícias são os destaques nos jornais nacionais que hoje, 13 de Julho de 2026, saem para as bancas.

No Público:

- "Gasóleo está há 42 dias mais caro do que o preço de referência do regulador"

- "Certificados. Novo produto de poupança do Estado arranca com forte adesão"

- "Médio Oriente. Ormuz continua amarrado ao braço-de-ferro entre Irão e EUA"

- "Lojas chinesas. Justiça persegue líder de rede que branqueou 88 milhões"

- "Mundial 2026. O adeus à geração de ouro e o estoicismo da Argentina"

- "Congresso elege nova direcção. Livre quer crescer, apostar na regionalização e condicionar o PS no Orçamento do Estado"

- "Entrevista ao reitor do Porto. 'Preocupa-me que a eleição do reitor passe a assentar mais na popularidade'"

No Correio da Manhã:

- "Vítima de Pedro Dias. Sobrevivente de massacre obrigado a trabalhar. Militar da GNR baleado por triplo homicida regressa ao ativo"

- "Benfica. Marco Silva abre caça ao bufo e exige reforços"

- "Manú. Acidente mata ex-jogador do Benfica"

- "Mundial. 'Mão de Deus' volta a acenar"

- "Falsos polícias passam multas de trânsito com 'desconto'"

- "SNS. Investigados aumentos salariais na saúde"

- "Alemão na mira. 'Provas bombásticas' no caso Maddie"

- "Obras polémicas. Luís Neves diz que hoje faria de forma diferente"

- "Estado da Nação. Caos nos exames leva a queixa na justiça"

- "Crédito. Bancos atentos a sinais de incumprimento"

No Jornal de Notícias:

- "Burlão fez uma centena de vítimas com obras que cobrou mas não terminou"

- "Mais de 22 milhões passaram pelo novo Bolhão em quatro anos"

- "Animais. Governo admite figura do criador informal"

- "Trabalho. Jovens até aos 19 anos valem menos de 1% do emprego"

- "Alto Minho. Autarquias tentam poupar na iluminação pública"

- "Paredes de Coura. Uma semana na escola para aprender as artes do rock"

- "F. C. Porto. Estágio em Inglaterra com muita juventude na comitiva"

- "Automobilismo. Vila Real já não vive sem corridas. Todo-o-terreno regressa a S. Romão (Seia) em 2027"

No Diário de Notícias:

- "Afogamentos nas praias e piscinas estão a aumentar"

- "Mercado. Dragão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo"

- "Investimento. Arábia Saudita instala empresa em Gaia para investir em Portugal"

- "Eleição. PS quer virar a página no Porto: 'É tempo de novos protagonistas'"

- "Médio Oriente. Reacendimento da guerra entre o Irão e os EUA leva a novo bloqueio. Preço do petróleo vai voltar a subir"

- "Nova diretiva. Empresas arriscam incumprimento de regras sobre qualidade da água"

- "Entrevista. Frederico Rosa: Setúbal perdeu 4 mil milhões em fundos comunitários"

- "Entrevista. Tony Cabral. 'Os democratas a quem Trump chama 'comunistas', na Europa seriam socialistas'"

- "'Lisbon Diaries'. Zeynep Tinaz Redmont. O que Portugal tem a ver com Jane Avril, a musa de Toulouse-Lautrec"

- "Cinema. Os Mínimos querem salvar Hollywood"

- "Livros da semana. Um leão deitado a rugir literatura"

No Negócios:

- "Conversas com candidatos à TAP já estão encerradas"

- "Conversa Capital. Ricardo Gomes. 'Só em 2 ou 3 anos preço das casas pode descer'"

- "Fim de portagens nas Scut deu 'borla' de 12 milhões a veículos estrangeiros"

- "Visabeira compra prédio no coração de Lisboa à Santa Casa para destinar à habitação"

- "Investidor privado. Viagens: o que levar na bagagem para enfrentar surpresas"

- "Galp põe Sines a produzir mais jet fuel. Resto vem dos EUA"

- "Ativos. Fundos soberanos de todo o mundo gerem 15 biliões de dólares"

No O Jornal Económico:

- "Despejos vão pôr à prova reforma no arrendamento"

- "Estreito de Ormuz fechado antecipa verão sob brasas"

- "Empresas tecnológicas tomaram de assalto o S&P 500: já valem 35% do bolo"

- "Sonae compra lojas Gaston à sueca ICA e cresce no Pet Care"

- "'Portugal tem papel de destaque na nova economia azul'. Entrevista Carlos Duarte, pai do conceito 'carbono azul', explica a liderança do país nesta área"

- "Marcas de luxo reforçam patrocínios na área do desporto"

- "Infraestruturas, IA e crédito privado são motores económicos"

- "Surpresa. EUA puxam pelas exportações alemãs em maio"

- "Doing Business Angola é já esta quarta-feira"

No Record:

- "Sporting. Milhões da Arábia. Trincão vai sair e Pote é o senhor que segue. Há acordo total com Al Hilal por 45 MEuro, falta apenas o sim do jogador"

- "Zalazar entusiasmado. 'Fazendo o que sei, vai correr tudo bem'"

- "Mundial'26. João Pinheiro no olho do furacão. Irritou Messi e deixou helvéticos furiosos"

- "Argentina 3-1 Suíça. Campeões do mundo defrontam ingleses nas meias-finais"

- "Benfica. Bayern facilita Palhinha. Quer o assunto resolvido depressa"

- "Mais reforços à vista. Águias em busca de médio, extremo e ponta de lança"

- "Lesão muscular grave. Umeh pára até outubro"

- "Sudakov. 'Ao fim de 5 meses voltei a jogar sem dores'"

- "FC Porto. João Aroso apresenta Hwang. 'Faz lembrar João Moutinho'"

- "Famalicão. Carvalhal já é treinador"

No O Jogo:

- "Sporting. Trincão voa para a Arábia. Luís Guilherme relativiza saída de Hjulmand: 'Os jogadores passam, o clube fica'"

- "Leões ganham 45 MEuro e perdem mais um titular indiscutível de Rui Borges"

- "FC Porto. Seis dias para Farioli tomar decisões"

- "Birmingham é teste em solo britânico"

- "Dragões iniciam hoje estágio em Inglaterra"

- "Benfica. Bayern liberta Palhinha por 25 M. Reforço prioritário para Marco Silva"

"Umeh vai parar três meses"

- "Famalicão. Hugo Oliveira deixa 4 MEuro nos cofres"

- "Carlos Carvalhal abraça o desafio"

- "AC. Viseu Entrevista. Bruno Pinheiro. 'Vai ser um início violento'"

- "Mundial'2026. Meias-finais sem surpresas. A lógica dos melhores"

E no A Bola:

- "Querem rechear os bolsos da águia. Schjelderup e Prestianni são ativos em alta no Benfica"

- "Extremo norueguês sai altamente valorizado do Mundial e pode render 40 milhões"

- "Trabzonspor não desiste do argentino e está disposto a bater recorde"

- "Schjelderup sentiu-se 'roubado' nos quartos de final frente a Inglaterra"

- "Sporting. Lá vai Trincão, segue-se Pote e procura-se número 10"

- "SAD e claques não se entendem"

- "Mercado da Escandinávia rendeu 70 milhões em três anos"

- "Zalazar confiante para a nova etapa da carreira"

- "Paulo Bento não poupa elogios a Hwang in-beom. Antigo selecionador nacional lançou médio na seleção sul-coreana"

- "Liga. Carlos Carvalhal começa hoje em Famalicão"

- "Bruno Pinheiro aposta em tranquilidade para Viseu"

- "Futebol. Morte de Manú comove o país futebolístico"

- "Mundial. Argentina 3-1 Suíça"