A guerra de Trump e a escolha do 'salvador' Jesus nos destaques da imprensa
Bom dia. Não faltam notícias nos jornais, com alguns a serem mais destaque do que outros, sendo que o regresso da guerra no Irão após umas semanas de cessar-fogo e, também, a escolha de Jorge Jesus como novo seleccionador de futebol nacional, ainda por oficializar, estão em maior destaque.
Na revista Visão:
- "Entrevista exclusiva. Salman Rushdie: 'Estes são os tempos em que é preciso lutar pela liberdade'"
- "Mérito cultural. As histórias de quatro artistas ameaçados pela miséria"
- "Educação. A doutrinação digital e a formação de professores"
- "Se7e. Calor. 35 lugares à sombra em Lisboa e no Porto"
No Correio da Manhã:
- "Empresa sem currículo no caos dos exames"
- "Estado entregou gestão de plataforma a firma de design"
- "Jorge Jesus exige autonomia total na seleção"
- "Saída do Mundial custa milhões à Federação"
- "Trump acaba com cessar-fogo e ameça Irão"
- "Governo facilita despejos na nova lei das rendas"
No Público:
- "Defesa. A NATO 3.0 nasceu em Ancara, mas foi um parto difícil"
- "Mortes associadas às duas últimas ondas de calor estão abaixo do previsto"
- "NOS Alive. Nick Cave, Foo Fighters e Buraka Som Sistema para ouvir em Algés"
- "Regulamento interno. PSP proibiu mata-leão e alargou recurso a bastonadas"
- "Correcção digital. Seguro pede rapidez na resolução do caos nos exames"
- "Transportes. TVDE vão poder ter câmaras de videovigilância"
- "Mundial. Cristiano Ronaldo foi o avançado que menos correu entre os 16 finalistas"
- "Estado de alerta. Almada corta a água à noite, acaba com a rega de jardins e com os chuveiros nas praias"
No Jornal de Notícias:
- "Inspeções do Fisco às empresas caem por falta de pessoal"
- "Fábrica e terrenos reduzidos a cinzas"
- "Jorge Jesus baixa salário para ser selecionador"
- "Volta a Portugal. Dupla subida à Senhora da Graça e curta passagem por Espanha"
- "Polémica. Seguro aperta cerco ao Governo por causa dos exames"
- "Mealhada. Chefe das Finanças detido em rede de imigração ilegal"
- "Gondomar. Via Nordeste avança depois de estar encalhada quatro anos"
- "NATO. Portugal vai gastar 3,1% do PIB em defesa já em 2026"
- "Nos Alive. Festival à espera de 56 mil pessoas e com dois dias esgotados"
No Diário de Notícias:
- "Ondas de calor causaram pelo menos 125 mortes"
- "Cimeira da NATO. Trump elogia Aliança e promete a Kiev licença para fabricar mísseis 'Patriot'"
- "Montenegro compromete-se com 3,1% do PIB em Defesa até ao final do ano"
- "Habitação. Casas com IVA a 6% podem ser vendidas sem penalização ao fim de um ano de residência"
- "Educação. Seguro pede solução rápida para os exames. Ministro está a 'trabalhar'"
- "Mobilidade urbana. Os comportamentos mais perigosos na estrada são a velocidade e a distração"
- "Choque. FMI nota alívio nos riscos globais, mas petróleo veio estragar a festa"
- "Ativismo. Sofía García: 'O apelo para a renovação da ONU não pode ser travado pelo Conselho de Segurança'"
- "Cinema. Como filmar uma criança?"
- "Associação de Treinadores: 'Jorge Jesus é uma excelente escolha para selecionador nacional'"
- "Alberto Contador: 'Até sem o quinto Tour, Pogacar já é o maior ciclista da história'"
No Negócios:
- "A guerra voltou. Trump rasga acordo de cessar-fogo. Irão ameaça voltar a bloquear Ormuz"
- "Dívida dos países do Euro castigada, com França a ser a mais penalizada"
- "FMI piora previsões económicas. Petróleo supera os 80 dólares"
- "Nove concessões de portos vão a concurso até ao final de 2027"
- "Entrevista. Philippe Aghion. Porque está a economia europeia aquém do esperado?"
- "Sociedade nortenha Dualis passa a segunda maior acionista da Pharol"
- "Promotor do festival Nos Alive deixa críticas à lei do Mecenato"
No O Jornal Económico:
- "Grândola recebe parque logístico de 468 milhões"
- "Reformar o país, mudar as leis e os códigos. Gonçalo Matias, Nuno Villa-Lobos e Mário Aroso de Almeida explicam o que está a mudar e o que aí vem"
- "Trump põe fim ao cessar-fogo com o Irão e ameaça Espanha"
- "Petróleo dispara mais de 8%"
- "Empresas devem organizar-se para próximos fundos da UE. Diz ministro da Economia"
- "Anulação de exames nacionais vai ser discutida no Parlamento. Petição com mais de nove mil assinaturas"
- "PGR vê 'maus sinais' na nova lei do Tribunal de Contas"
- "Carros cada vez maiores, cidades cada vez menores"
- "Dualis Capital compra posição de 5,4% na Pharol"
- "Contrabando de combustível custa cinco hospitais aos cofres públicos"
- "FMI revê em baixa crescimento da zona euro para 0,9%"
No O Jogo:
- "FC Porto. Diogo Costa só sai para um gigante. Sem propostas e protegido por uma cláusula de 60 MEuro, guarda-redes apresenta-se no Dragão depois do estágio"
- "Aston Villa é o convidado para o jogo de apresentação"
- "Mundial'2026. 'Martínez não era a nossa opção'. Pedro Proença quer resposta rápida e apressa contrato de Jorge Jesus"
- "Sporting. Atl. Madrid já chegou aos 40 MEuro. Saída de Hjulmand presa por detalhes"
- "Extremo Jesse Derry cedido pelo Chelsea"
- "Benfica. 'Kaminski está sempre vivo'. João Amaral destaca intensidade do polaco"
- "Pavlidis bisa em goleada ao Estrela da Amadora"
- "Ciclismo. Circuito nos Aliados consagra o vencedor. Volta a Portugal arranca em Lisboa e termina no Porto"
- "Sidny Cabral: 'Não sei como marquei um golo tão bom'"
No A Bola:
- "Pavlidis encanta Marco. Grego consolida estatuto de imprescindível e já marca. Bisa em triunfo à porta fechada sobre o E. Amadora"
- "Gonçalo Moreira e José Neto também dão boas indicações"
- "Benfica recusa primeira proposta do Trabzonspor por Prestianni"
- "'Assinei contrato com o Benfica e depois chorei no carro'. Sidny Lopes Cabral recorda ainda o golo à Argentina e a polémica com a camisola de Vinícius Jr."
- "Sporting. Jesse Derry renova com Chelsea e vem emprestado. Alternativa atacante para a esquerda"
- "FC Porto. Aston Villa na apresentação aos adeptos"
- "Gustavo Puerta oferecido, mas sem avanço de negociações"
- "Internacional. 'Aprendi com os erros de Manchester'. Ruben Amorim apresentado no Milan e Quenda no Chelsea: 'Quero ficar conhecido pela mentalidade'"
- "Seleção. Pedro Proença: 'Mundial muito aquém do pretendido'"
- "Pepe é hipótese para integrar equipa técnica de Jorge Jesus"
E no Record:
- "Benfica 5-2 Estrela da Amadora. Marco mete a mão"
- "Goleada no primeiro teste a doer da pré-época"
- "Lenglet impressiona"
- "Leões de Atlético Madrid muito perto de Acordo"
- "Hjulmand por horas"
- "Proença fecha Jesus"
- "Só nove dragões têm currículo na prova. À descobera da champions"