A guerra de Trump e a escolha do 'salvador' Jesus nos destaques da imprensa

Bom dia. Não faltam notícias nos jornais, com alguns a serem mais destaque do que outros, sendo que o regresso da guerra no Irão após umas semanas de cessar-fogo e, também, a escolha de Jorge Jesus como novo seleccionador de futebol nacional, ainda por oficializar, estão em maior destaque.

Na revista Visão:

- "Entrevista exclusiva. Salman Rushdie: 'Estes são os tempos em que é preciso lutar pela liberdade'"

- "Mérito cultural. As histórias de quatro artistas ameaçados pela miséria"

- "Educação. A doutrinação digital e a formação de professores"

- "Se7e. Calor. 35 lugares à sombra em Lisboa e no Porto"

No Correio da Manhã:

- "Empresa sem currículo no caos dos exames"

- "Estado entregou gestão de plataforma a firma de design"

- "Jorge Jesus exige autonomia total na seleção"

- "Saída do Mundial custa milhões à Federação"

- "Trump acaba com cessar-fogo e ameça Irão"

- "Governo facilita despejos na nova lei das rendas"

No Público:

- "Defesa. A NATO 3.0 nasceu em Ancara, mas foi um parto difícil"

- "Mortes associadas às duas últimas ondas de calor estão abaixo do previsto"

- "NOS Alive. Nick Cave, Foo Fighters e Buraka Som Sistema para ouvir em Algés"

- "Regulamento interno. PSP proibiu mata-leão e alargou recurso a bastonadas"

- "Correcção digital. Seguro pede rapidez na resolução do caos nos exames"

- "Transportes. TVDE vão poder ter câmaras de videovigilância"

- "Mundial. Cristiano Ronaldo foi o avançado que menos correu entre os 16 finalistas"

- "Estado de alerta. Almada corta a água à noite, acaba com a rega de jardins e com os chuveiros nas praias"

No Jornal de Notícias:

- "Inspeções do Fisco às empresas caem por falta de pessoal"

- "Fábrica e terrenos reduzidos a cinzas"

- "Jorge Jesus baixa salário para ser selecionador"

- "Volta a Portugal. Dupla subida à Senhora da Graça e curta passagem por Espanha"

- "Polémica. Seguro aperta cerco ao Governo por causa dos exames"

- "Mealhada. Chefe das Finanças detido em rede de imigração ilegal"

- "Gondomar. Via Nordeste avança depois de estar encalhada quatro anos"

- "NATO. Portugal vai gastar 3,1% do PIB em defesa já em 2026"

- "Nos Alive. Festival à espera de 56 mil pessoas e com dois dias esgotados"

No Diário de Notícias:

- "Ondas de calor causaram pelo menos 125 mortes"

- "Cimeira da NATO. Trump elogia Aliança e promete a Kiev licença para fabricar mísseis 'Patriot'"

- "Montenegro compromete-se com 3,1% do PIB em Defesa até ao final do ano"

- "Habitação. Casas com IVA a 6% podem ser vendidas sem penalização ao fim de um ano de residência"

- "Educação. Seguro pede solução rápida para os exames. Ministro está a 'trabalhar'"

- "Mobilidade urbana. Os comportamentos mais perigosos na estrada são a velocidade e a distração"

- "Choque. FMI nota alívio nos riscos globais, mas petróleo veio estragar a festa"

- "Ativismo. Sofía García: 'O apelo para a renovação da ONU não pode ser travado pelo Conselho de Segurança'"

- "Cinema. Como filmar uma criança?"

- "Associação de Treinadores: 'Jorge Jesus é uma excelente escolha para selecionador nacional'"

- "Alberto Contador: 'Até sem o quinto Tour, Pogacar já é o maior ciclista da história'"

No Negócios:

- "A guerra voltou. Trump rasga acordo de cessar-fogo. Irão ameaça voltar a bloquear Ormuz"

- "Dívida dos países do Euro castigada, com França a ser a mais penalizada"

- "FMI piora previsões económicas. Petróleo supera os 80 dólares"

- "Nove concessões de portos vão a concurso até ao final de 2027"

- "Entrevista. Philippe Aghion. Porque está a economia europeia aquém do esperado?"

- "Sociedade nortenha Dualis passa a segunda maior acionista da Pharol"

- "Promotor do festival Nos Alive deixa críticas à lei do Mecenato"

No O Jornal Económico:

- "Grândola recebe parque logístico de 468 milhões"

- "Reformar o país, mudar as leis e os códigos. Gonçalo Matias, Nuno Villa-Lobos e Mário Aroso de Almeida explicam o que está a mudar e o que aí vem"

- "Trump põe fim ao cessar-fogo com o Irão e ameaça Espanha"

- "Petróleo dispara mais de 8%"

- "Empresas devem organizar-se para próximos fundos da UE. Diz ministro da Economia"

- "Anulação de exames nacionais vai ser discutida no Parlamento. Petição com mais de nove mil assinaturas"

- "PGR vê 'maus sinais' na nova lei do Tribunal de Contas"

- "Carros cada vez maiores, cidades cada vez menores"

- "Dualis Capital compra posição de 5,4% na Pharol"

- "Contrabando de combustível custa cinco hospitais aos cofres públicos"

- "FMI revê em baixa crescimento da zona euro para 0,9%"

No O Jogo:

- "FC Porto. Diogo Costa só sai para um gigante. Sem propostas e protegido por uma cláusula de 60 MEuro, guarda-redes apresenta-se no Dragão depois do estágio"

- "Aston Villa é o convidado para o jogo de apresentação"

- "Mundial'2026. 'Martínez não era a nossa opção'. Pedro Proença quer resposta rápida e apressa contrato de Jorge Jesus"

- "Sporting. Atl. Madrid já chegou aos 40 MEuro. Saída de Hjulmand presa por detalhes"

- "Extremo Jesse Derry cedido pelo Chelsea"

- "Benfica. 'Kaminski está sempre vivo'. João Amaral destaca intensidade do polaco"

- "Pavlidis bisa em goleada ao Estrela da Amadora"

- "Ciclismo. Circuito nos Aliados consagra o vencedor. Volta a Portugal arranca em Lisboa e termina no Porto"

- "Sidny Cabral: 'Não sei como marquei um golo tão bom'"

No A Bola:

- "Pavlidis encanta Marco. Grego consolida estatuto de imprescindível e já marca. Bisa em triunfo à porta fechada sobre o E. Amadora"

- "Gonçalo Moreira e José Neto também dão boas indicações"

- "Benfica recusa primeira proposta do Trabzonspor por Prestianni"

- "'Assinei contrato com o Benfica e depois chorei no carro'. Sidny Lopes Cabral recorda ainda o golo à Argentina e a polémica com a camisola de Vinícius Jr."

- "Sporting. Jesse Derry renova com Chelsea e vem emprestado. Alternativa atacante para a esquerda"

- "FC Porto. Aston Villa na apresentação aos adeptos"

- "Gustavo Puerta oferecido, mas sem avanço de negociações"

- "Internacional. 'Aprendi com os erros de Manchester'. Ruben Amorim apresentado no Milan e Quenda no Chelsea: 'Quero ficar conhecido pela mentalidade'"

- "Seleção. Pedro Proença: 'Mundial muito aquém do pretendido'"

- "Pepe é hipótese para integrar equipa técnica de Jorge Jesus"

E no Record:

- "Benfica 5-2 Estrela da Amadora. Marco mete a mão"

- "Goleada no primeiro teste a doer da pré-época"

- "Lenglet impressiona"

- "Leões de Atlético Madrid muito perto de Acordo"

- "Hjulmand por horas"

- "Proença fecha Jesus"

- "Só nove dragões têm currículo na prova. À descobera da champions"