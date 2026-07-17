Resposta nocturna dos Bombeiros de Machico vai ser suspensa a partir de Agosto

A capacidade de resposta dos Bombeiros Municipais de Machico vai sofrer uma redução no período noturno a partir de 1 de Agosto, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF) que suspendeu a eficácia da deliberação camarária relativa à integração de trabalhadores da carreira de assistente operacional na carreira de bombeiro sapador.

A informação consta do Edital n.º 213/2026, assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, e divulgado ontem ao final da tarde.

Segundo o documento, o TAFF decidiu, a 21 de Junho, suspender a deliberação aprovada pelo executivo municipal em reunião de 25 de Fevereiro de 2026. A medida obriga ao reajustamento das escalas de serviço no Quartel dos Bombeiros Municipais de Machico e afecta as funções desempenhadas pelos operacionais que integram as equipas do Serviço Regional de Proteção Civil.

De acordo com a autarquia, a reorganização das escalas resulta na "necessidade de suspensão parcial da capacidade de resposta a emergências entre as 20h00 e as 08h00", devido à falta de recursos humanos suficientes para assegurar o funcionamento normal durante a noite.

O município indica ainda que a decisão judicial e as suas consequências já foram comunicadas ao Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), para que, no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Socorro da Região Autónoma da Madeira (SIOPSRAM), sejam adoptadas as medidas necessárias para garantir a cobertura do socorro no concelho durante o período de suspensão parcial.

No edital, a Câmara Municipal de Machico sublinha que continuará a trabalhar para assegurar a protecção da população, referindo que "a segurança e o socorro à população e ao território serão sempre uma prioridade".

A suspensão parcial da resposta noturna dos Bombeiros Municipais de Machico entra em vigor dentro de sensivelmente duas semanas, mantendo-se, para já, sem indicação de uma data para o restabelecimento integral do serviço.